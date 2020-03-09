Более четверти миллиона человек подозреваются в совершении краж в России в 2019 году

Более 254 тысяч россиян подозревают в совершении краж, совершенных в прошлом году. При этом всего в 2019 году в России совершено порядка 770 тысяч преступлений, предусмотренных статьей "Кража". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в пресс-центре МВД..

Также в ведомстве рассказали, что в сфере перевозок за 2019 год зафиксировано порядка 12 тысяч. В их число входят свыше 2,8 тысячи случаев хищения мобильных телефонов, примерно 400 краж цветных и редкоземельных металлов, а также более полутора тысяч случаев хищения прочих грузов.

Как сообщал amic.ru, пожилая жительница Рубцовска украла кусок мяса накануне 8 марта. Момент совершения кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как женщина кладет что-то себе в штаны.