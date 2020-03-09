Центробанк приостановил покупку валюты на 30 дней на фоне обвала нефти

Центральный банк России приостанавливает покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней из-за усугубившейся ситуации на нефтяном рынке, говорится в официальном заявлении банка.

Отмечается, что решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Приостановка распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на покупки, отложенные в 2018 году.

Решение о возобновлении операций с иностранной валютой Цетробанк примет в течение марта. Также сообщается, что ЦБ отслеживает ситуацию и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения стабильности.

Напомним, сегодня, 9 марта, стало известно о том, что цена за баррель нефти марки Brent упала ниже 34 долларов. Это рекордное падение стоимости со времен 2016 года.