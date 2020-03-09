В ФНС рассказали, какие виды деятельности популярны у самозанятых россиян

В Федеральной налоговой службе рассказали, кем работают самозанятые россияне. Об этом сообщает RT со ссылкой на предоставленные данные.

По данным ведомства, наиболее распространенным видом деятельности среди самозанятых граждан является перевозка пассажиров. В этой сфере зарабатывают 16,5% из тех, кто указал свой вид деятельности в приложении "Мой налог".

Около 5% самозанятых занимаются строительством или занимаются сдачей жилья в аренду. Чуть менее популярным оказалось репетиторство (3,1%), а также маркетинг и реклама (2,9%).

На февраль 2020 года в России насчитывается 465 тысяч зарегистрированных самозанятых.