Житель Алтая украл ружье и пошел с ним на прогулку

Житель села Ябоган Усть-Канского района Республики Алтай украл в гостях ружье и пошел с ним гулять, едва не убив при этом односельчанку, сообщают в пресс-службе МВД по региону.

Отмечается, что ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель в декабре 2019 года распивал спиртное в гостях у знакомых в одном из частных домов. Во время распития мужчина решил прилечь отдохнуть, а хозяева домовладения тем временем ушли заниматься хозяйством. Когда они вернулись, собутыльника уже не было – он украл из-под матраса охотничье ружье, которое хозяин не успел после охоты прибрать в сейф, и пошел с ним гулять по селу.

На улице мужчина встретил знакомого и вместе они пошли в гости к другому односельчанину. Придя к нужному дому, их начала прогонять хозяйка, однако пьяный подозреваемый снял с плеча ружье и начал угрожать женщине убийством. Испугавшись, она забежала в дом и вызвала полицию. Спустя несколько часов стражи порядка задержали подозреваемого.

В Усть-Канский районный суд направлено уголовное дело по статьям "Хищение огнестрельного оружия" и "Угроза убийством". Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.