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Алтайский край получит 21 миллион рублей для выявления онкологических заболеваний

, ИА "Амител"
На Республику Алтай выделили в 16 раз меньше
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам средств на выявление в ходе диспансеризации онкологических заболеваний.

Сообщается, что суммарно для всех регионов будет выделено 1,2 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования медиков при проведении диспансеризации и профилактических осмотров. Из этой суммы в Алтайский край направят 20,97 миллиона рублей, а Республика Алтай получит 1,26 миллиона рублей.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Михаил Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медицинских работников. Глава правительства подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

9.03.2020 19:24
Петух с докучаево

я очень переживаю как там в гейропе, на всех ли хватает вакцины от спида? как там олимпийские объекты? не подвело ли финансирование? Как там ленинградская область? Все ли памятники включая сортир крепостного Иванова отреставрированы?

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