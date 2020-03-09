Алтайский край получит 21 миллион рублей для выявления онкологических заболеваний

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам средств на выявление в ходе диспансеризации онкологических заболеваний.

Сообщается, что суммарно для всех регионов будет выделено 1,2 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования медиков при проведении диспансеризации и профилактических осмотров. Из этой суммы в Алтайский край направят 20,97 миллиона рублей, а Республика Алтай получит 1,26 миллиона рублей.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Михаил Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медицинских работников. Глава правительства подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала.