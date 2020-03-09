Еще три человека заболели коронавирусом в России

Три новых случая коронавируса зарегистрировали в Москве за прошедшие сутки, каждый из зараженных в последнее время побывал в Италии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление оперативного штаба.

Уточняется, что все заболевания COVID-19 лабораторно подтверждены, госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определен круг лиц, с которыми зараженные непосредственно контактировали на территории России. Их также направят на обследование и медицинское наблюдение.

Тем самым 8 на 9 марта число заболеваний коронавирусом в России увеличилось с 17 до 20.

По последним данным, коронавирус охватил 101 страну. Число зараженных превышает 110 тысяч, а количество погибших приближается к четырем тысячам.