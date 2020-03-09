Умер актер Макс фон Сюдов

Шведский актер Макс фон Сюдов умер во Франции в возрасте 90 лет. Об этом сообщает журнал Paris Match со ссылкой на его вдову Катрин фон Сюдов.

Актер скончался в воскресенье, 8 марта. "С разбитым сердцем, с бесконечной грустью, с невыносимой болью мы сообщаем, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года", – сказала жена актера.

Фон Сюдов наиболее известен ролью Трехглазого ворона в сериале "Игра престолов" (2011-2019), а также работами в картинах "Пелле-завоеватель" (1987) и "Жутко громко и запредельно близко" (2011), за которые он был удостоен номинаций на премию "Оскар" в категориях "Лучшая мужская роль" и "Лучшая мужская роль второго плана" соответственно.

Причина смерти не сообщается.