Дети случайно подожгли частный дом в Бийске

В одном из частных домов Бийска в воскресенье, 8 марта, произошел пожар, который случился по вине детей, пишет "Бийский рабочий".

Сообщается, дети решили самостоятельно затопить печь, чтобы согреться. Родителей на этот момент не было дома. В результате неудачного обращения с огнем произошло возгорание. К счастью, обошлось без жертв.

Как уже сообщал amic.ru, вечером 8 марта в Заринске загорелась квартира в пятиэтажном многоквартирном доме. В ходе пожара спецслужбы спасли 25 человек и эвакуировали 35 человек. После ликвидации возгорания на месте инцидента был обнаружен труп мужчины. Также от огня пострадала женщина.