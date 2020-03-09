"АлтайБаскет" выиграл на своей площадке

Очередной матч второй баскетбольной Суперлиги состоялся в Барнауле сегодня, 9 марта. "АлтайБаскет" принимал ростовскую команду "Барс-РГЭУ" и одержал победу со счётом 84:76. Самым результативным в составе алтайской команды стал Дмитрий Злобин, который набрал 23 очка.

Сейчас барнаульские баскетболисты занимают второе место в турнирной таблице группы "Г". "АлтайБаскет" на два очка отстаёт от лидера соревнований -ставропольского "Динамо". При этом барнаульцы провели на один матч меньше.

Повторная игра против ростовчан состоится в барнаульском спорткомплексе "Победа" завтра, 10 марта. Начало в 19 часов. Вход на матч свободный.