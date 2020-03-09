Еще две трассы перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Минтранс Алтайского края предупреждает жителей региона об очередных ограничениях на дорогах 9 марта. В связи с сильной метелью и обильными снегопадами движение остается закрытым на большинстве ключевых трасс края.

По состоянию на вечер 9 марта, движение для всех видов транспорта закрыли еще на двух автодорогах:

• Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан, от с. Павловска до с. Романово.

• Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области, от с. Павловска до Каменя-на-Оби.

Напомним, помимо этого, также перекрыты следующие дороги:

• Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород, от с. Баево Баевского района до с. Знаменка Славгородского района;

• Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан, от с. Поспелиха до границы Республики Казахстан;

• Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, от г. Змеиногорска до г. Рубцовска;

• Алейск – Чарышское, от г. Алейска до с. Чарышского;

• Алейск – Петропавловское – Смоленское, от г. Алейсак до с. Краснодарского Усть-Пристанского района;

• Поспелиха – Новичиха – Волчиха, от с. Поспелиха до с. Новичихи;

• Троицкое – Целинное, от с. Троицкого до с. Целинного;

• А-322 – Горняк – Староалейское, от г. Горняка до с. Староалейского;

• Шипуново – Краснощеково – Курья, от с. Краснощеково до с. Курья;

• Алейск – Буканское, от г. Алейска до с. Буканского.

Кроме того, ограничение движения для грузовиков и пассажирских автобусов действует на трассах Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа (от с. Усятскогое Бийского района до с. Верх-Кажа Красногорского района) и Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай, от с. Солоновка до с. Солонешного.

При этом по состоянию на вечер 9 марта движение восстановлено только на одной автодороге: Рубцовск – Угловское – Михайловское.

В ведомстве призывают автомобилистов по возможности воздержаться от дальних поездок, а также быть внимательными и осторожными на дорогах.