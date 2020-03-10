Волонтеры продолжают искать пропавшего в Алтайском крае рыбака

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" просят помощи в розыске 61-летнего барнаульца, который пропал 22 февраля 2020 года в Каменском районе.

По информации, которая размещена на странице отряда в соцсети "ВКонтакте", мужчина уехал на снегоходе в районе протоки Старой Оби возле деревни Духовой Каменского района.

Речь идет о Владимире Рязанцеве. Как уже сообщал amic.ru, он вместе с 51-летним товарищем приехал на рыбалку 22 февраля и поставили палатку на острове в восьми километрах от базы отдыха "Трансмаш".

23 февраля в районе протоки Старая Обь обнаружили следы снегохода, уходящие в реку. В воде плавали сапог и перчатка. Пропавших в течение нескольких дней искали водолазы ГУ МЧС по Алтайскому краю, однако операция не дала результатов.