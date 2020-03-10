Волонтеры продолжают искать пропавшего в Алтайском крае рыбака

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" просят помощи в розыске 61-летнего барнаульца, который пропал 22 февраля 2020 года в Каменском районе.
По информации, которая размещена на странице отряда в соцсети "ВКонтакте", мужчина уехал на снегоходе в районе протоки Старой Оби возле деревни Духовой Каменского района.
Речь идет о Владимире Рязанцеве. Как уже сообщал amic.ru, он вместе с 51-летним товарищем приехал на рыбалку 22 февраля и поставили палатку на острове в восьми километрах от базы отдыха "Трансмаш".
23 февраля в районе протоки Старая Обь обнаружили следы снегохода, уходящие в реку. В воде плавали сапог и перчатка. Пропавших в течение нескольких дней искали водолазы ГУ МЧС по Алтайскому краю, однако операция не дала результатов.
Комментарии
странно... неужели снегоход течением могло так сильно унести или заилить, если даже эхолотами он не просматривается.
может на снегоходе кто то и уехал, а мужиков - концы в воду?