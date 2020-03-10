Метель и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 10 марта

Шторм продолжится в Алтайском крае во вторник, 10 марта, передает Алтайский гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, составит от -3°C до +2°C. На большей части региона ожидаются снег, мокрый снег, местами сильные осадки, метели и сильная гололедица на дорогах. Ветер юго-западный, 6-11 м/с с порывами до 17 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра может показывать от 0°C до -2°C. Возможен снег, гололедные явления. Ожидается, что скорость ветра в краевой столице не превысит 11 м/с.

Напомним, в Министерстве транспорта по региону призывают автомобилистов по возможности воздержаться от дальних поездок, а также быть внимательными и осторожными на дорогах. Из-за непогоды в крае до сих пор перекрыты ключевые трассы.