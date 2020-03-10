Эксперт рассказал, зачем волосы используют при выпекании хлеба

Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова и кандидат технических наук Инна Васильева рассказала телеканалу НТВ об использовании волос для получения L-цистеина, который применяют при изготовлении хлеба и булок.

Васильева заявила, что производители могут заменить муку высшего качества, более дорогую, на муку низшего качества, добавить туда улучшитель, тот же самый L-цистеин, и выдать это за продукт совершенно другого качества.

По ее словам, L-цистеин, также известный как пищевая добавка Е-920, могут получать не только из утиного пера, но еще и из волос, собранных в парикмахерских.

Официально эту добавку производят из куриных и гусиных перьев, а также из коровьих рогов.