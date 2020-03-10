Следующие длинные выходные ждут жителей Алтайского края в мае

Следующие длинные выходные в России запланированы на начало мая. 1 числа в стране традиционно отметят праздник Весны и Труда, который в этом году выпадает на пятницу. После этого следуют два календарных выходных, а затем – нерабочие понедельник и вторник. Таким образом, страна будет отдыхать пять дней.
Еще один майский праздник – День Победы. В этом году он выпадает на субботу. Таким образом, россияне будут отдыхать с субботы по понедельник, 11 мая, включительно. При этом пятница, 8 мая, – сокращенный на один час рабочий день.
В итоге получается, что в мае 2020 года 14 из 31 дня будут выходными.
Комментарии
И так не переработали.
10.03.2020 07:07
- гость -
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За себя говорите.
Транспорт, торговля, врачи и тд работают. Отдыхают чинуши.
10.03.2020 07:21
- гость -
Транспорт, торговля, врачи и тд работают. Отдыхают чинуши.
Вот я не чинуша, а буду отдыхать