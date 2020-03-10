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В России подорожают автомобили из-за падения рубля

, ИА "Амител"
Но рост цен будет поэтапным
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Производителям автомобилей придется поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти. Об этом рассказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев в беседе с ТАСС.

По его словам, ожидать, что доллар в ближайшее время вернется к стоимости 60-65 рублей, а евро опустится ниже 70, не нужно, так как цена нефти вряд ли установится на отметке в 50 долларов.

Из-за этого автопроизводители будут вынуждены повысить цены. Мосеев подчеркивает, что процесс повышения цен на машины, вероятно, будет поэтапным, так что резкого скачка ждать не стоит. К тому же он добавил, что поставки автомобилей в Россию на ближайшие 3-6 месяцев захеджированы по валютным рискам. Это означает, что повышение будет плавным.

Напомним, в понедельник, 9 марта, стало известно о том, что цена за баррель нефти марки Brent упала ниже 34 долларов. Это рекордное снижение стоимости со времен 2016 года. Тем временем, Центробанк приостановил покупку валюты на 30 дней на фоне обвала нефти.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

10.03.2020 07:05
- гость -

На все повышайте бездари

10.03.2020 07:24
- гость -

Недопустим однополые браки!

10.03.2020 07:31
- гость -

Очень хорошее, познавательное интервью.

10.03.2020 07:31
- гость -

Моисеев очень умный

10.03.2020 07:37
гость

Либерасты в таких случаях советуют на мужиках жениться

10.03.2020 08:12
- гость -


10.03.2020 07:37
гость

Либерасты в таких случаях советуют на мужиках жениться


Не только советуют, но и замуж выходят.

10.03.2020 08:30
- гость -

Ну вот опять бесноватые во всем винят всех кроме вождя и его братвы, они сейчас на распальцовке покажут, что низкий рубль благо...

10.03.2020 08:49
- гость -

Колом встанут и никто их покупать не будет

10.03.2020 08:50
- гость -

Колом пусть встанут и никто их покупать не будет

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