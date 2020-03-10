В России подорожают автомобили из-за падения рубля

Производителям автомобилей придется поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти. Об этом рассказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев в беседе с ТАСС.

По его словам, ожидать, что доллар в ближайшее время вернется к стоимости 60-65 рублей, а евро опустится ниже 70, не нужно, так как цена нефти вряд ли установится на отметке в 50 долларов.

Из-за этого автопроизводители будут вынуждены повысить цены. Мосеев подчеркивает, что процесс повышения цен на машины, вероятно, будет поэтапным, так что резкого скачка ждать не стоит. К тому же он добавил, что поставки автомобилей в Россию на ближайшие 3-6 месяцев захеджированы по валютным рискам. Это означает, что повышение будет плавным.

Напомним, в понедельник, 9 марта, стало известно о том, что цена за баррель нефти марки Brent упала ниже 34 долларов. Это рекордное снижение стоимости со времен 2016 года. Тем временем, Центробанк приостановил покупку валюты на 30 дней на фоне обвала нефти.