Стало известно, как падение рубля отразится на пенсиях

Социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля. Об этом заявила РИА "Новости" зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

"Социальные обязательства будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции – индексация социальных выплат и пенсий, – будет выполнено", – сказала сенатор.

Бибикова подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 9 марта, цена за баррель нефти марки Brent упала на 33,4% – до 33,94 доллара за баррель. Вслед за этим рухнул и рубль. Евро на рынке Forex превысил 84,24 рубля, доллар на Международном валютном рынке приблизился к 74 рублям.