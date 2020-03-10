Стало известно, как падение рубля отразится на пенсиях

Социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля. Об этом заявила РИА "Новости" зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
"Социальные обязательства будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции – индексация социальных выплат и пенсий, – будет выполнено", – сказала сенатор.
Бибикова подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
Как уже сообщал amic.ru, накануне, 9 марта, цена за баррель нефти марки Brent упала на 33,4% – до 33,94 доллара за баррель. Вслед за этим рухнул и рубль. Евро на рынке Forex превысил 84,24 рубля, доллар на Международном валютном рынке приблизился к 74 рублям.
Комментарии
Поживём увидим.
А мы и не беспокоимся.
Даже если цены вырастут на 20%, инфляция всё равно не превысит 4,3%. Мы же знаем.
а у amic доллар все еще по 67
Готовьтесь к дорогим таблеточкам, пенсионеры.
10.03.2020 08:19
1122
Не у amic, а у ЦБ. Хоть бы гуглили перед тем позориться публично.
Рубль уже рухнул, пенсии никто на этот процент обрушения индексировать не будет! Слава вождю за мудрый выход из ОПЕК, все о народе думает, сердеШный!!!
5 минут до открытия Азиатских бирж
Доблестные рАссияне ждите индексации пенсии и поддерживайте не гаранта во всех его безобразиях!!!
А про Гаагу всё блокируется?!
ага, обязательно в конституции об этом надо писать, а так, что, не проиндексируют? Официальная то инфляция копейки
Нефтюшка зеленеет. Радуйтесь.
Нё чё ща нас грабить будут с утроенной силой дружки его, потерянное нада компенсировать
Цены вырастут уже в марте, а индексация на будущий год, да и еще не известно сколь ко насчитают.
А зарплаты?
Дык эта, авось бензин подешевеет, при такой то цене на нефть.(сарказм если что)
С полутора миллионами каждый месяц на "сенатора" можно особо и не беспокоится за обрушение национальной валюты на 25%. А как себя чувствовать будут граждане с доходом на уровне прожиточного минимума? Пенсионеры, у которых половина пенсии уходит на и без того дорогие лекарства? Учитывая, что и отечественные препараты изготавливаются из импортируемых компонентов, можно смело предполагать, что расходы станут много выше. А поскольку рубль обесценился сильно, то и бензин из сильно подешевевшей нефти волшебным образом станет дороже, что повлечёт за собой увеличение цен на все товары, что перевозятся автотранспортом. Короче говоря, сама жизнь станет много дороже, и многое станет совсем недоступным. Короче говоря, и жить станет много дороже, и умереть станет сильно затратнее. Не беспокойтесь!
Эта Бибикова получила медаль за заслуги перед отечеством за то, что предложила срезать северные надбавки к пенсиям тем, кто переедет в старости на юга. Заслужила!
В Багдаде всё спокойно...
Мы переживем, нам бы Сирии и Украине чем то еще помочь, а мы потерпим.
Скоро снег растаит, можно корешков накопать, одуванчиков в салат покрошить. Хоть и соли нет, но ничего, мы в прикуску поедим...
Пора становиться реалистом, чтобы защитить то, что хотя бы уже есть?
10.03.2020 08:19
1122
потому что торгов еще не было из-за выходных
А никого не смущает, что безумный османец просит НАТО помочь в Сирии? Это очень похоже на начало войны, если НАТО согласится.