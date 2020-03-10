Россиянин потребовал с бывшей все подарки, которые дарил

Россиянин потребовал со своей бывшей девушки вернуть все подарки, а также компенсировать траты на нее и рассчитаться по долгам. Фотографии со списком расходов на экс-возлюбленную мужчина опубликовал в интернете.

В перечне фигурируют довольно дорогие вещи: шуба за 86 тысяч рублей, куртка за 30 тысяч, очки за 10 тысяч и так далее. Кроме того, мужчина преподносил дорогие подарки и ее близким. Так, для некой Таси он выделил порядка 75 тысяч рублей на смартфон, матери девушки мужчина купил наушники за 14 тысяч рублей, а ее отцу преподнес некий подарок под названием "автомат и гранаты" за 29 тысяч. Всего бывшая возлюбленная задолжала парню более 360 тысяч рублей.

В конце опубликованного перечня, адресованного своей бывшей, мужчина написал: "Я думаю, ты прекрасно понимаешь, что я дал тебе гораздо больше, а это только то, что свежо в памяти. Остальное можешь также вернуть. Если все-таки ты хочешь что-то себе оставить, прописанную сумму можешь закинуть мне на карту. Долги на карту тоже скинь".

В каком городе проживают бывшие влюбленные, не уточняется.