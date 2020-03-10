Вместо "Аксиомы". Красноярская сеть товаров для дома зашла в Барнаул

Красноярская сеть Dommer, которая специализируется на товарах для дома и интерьера, открывает первый магазин в Барнауле. Он расположится в здании бывшего торгового центра "Аксиома" на Павловском тракте, 166. На ТЦ уже монтируют вывеску сети, а внутри идут подготовительные работы.

На сайте Dommer появился и раздел "Барнаул", который, впрочем, пока не заполнен. Также компания завела инстаграм-аккаунт для барнаульского магазина. В нем сказано, что откроется он этой весной.

"Уже очень скоро состоится открытие ТЦ Dommer, который займет площадь более 11 тысяч квадратных метров. Будут представлены все самые популярные бренды, такие как Lazurit, Askona, "Декорация", "Торекс" и многие другие", – сказано в инстаграм-аккаунте.

Что известно о Dommer?

Dommer открылся в Красноярске в 2011 году. Магазин стал вторым проектом местного бизнесмена Александра Василовского, которому принадлежит другая сеть строительных магазинов – "Армада". Площадь торгового центра составила 10 тысяч квадратных метров, а количество ассортиментных позиций – 78 тыс. наименований для строительства, ремонта, отделки.

Но в 2012 году в Красноярск зашел французский ретейлер "Леруа Мерлен". Площадь нового магазина составила 20 тысяч квадратов. В 2014 году "французы" открыли в Красноярске второй магазин. В результате из-за высокой конкуренции компания Dommer сменила концепцию и сосредоточилась на товарах для интерьера.

Что случилось с "Аксиомой"?

10 июля 2019 года в торговом центре "Аксиома" произошел пожар. Огонь возник на крыше здания и повредил 150 квадратных метров площади. После ЧП выяснилось, что кровля здания выполнена из горючего материала и нахождение сотрудников и посетителей в таком здании небезопасно. Представители фирмы заявили, что именно из-за этого покидают арендуемую площадь, но не исключили, что новый магазин "Аксиома" может заработать в 2020 году в другом арендуемом здании.