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Вместо "Аксиомы". Красноярская сеть товаров для дома зашла в Барнаул

, ИА "Амител"
В магазине будет представлено около 80 тысяч разных товаров
Dommer в Барнауле/ Фото:amic.ru

Dommer в Барнауле/ Фото:amic.ru

Красноярская сеть Dommer, которая специализируется на товарах для дома и интерьера, открывает первый магазин в Барнауле. Он расположится в здании бывшего торгового центра "Аксиома" на Павловском тракте, 166. На ТЦ уже монтируют вывеску сети, а внутри идут подготовительные работы.

На сайте Dommer появился и раздел "Барнаул", который, впрочем, пока не заполнен. Также компания завела инстаграм-аккаунт для барнаульского магазина. В нем сказано, что откроется он этой весной.

"Уже очень скоро состоится открытие ТЦ Dommer, который займет площадь более 11 тысяч квадратных метров. Будут представлены все самые популярные бренды, такие как Lazurit, Askona, "Декорация", "Торекс" и многие другие", – сказано в инстаграм-аккаунте.

Что известно о Dommer?

Dommer открылся в Красноярске в 2011 году. Магазин стал вторым проектом местного бизнесмена Александра Василовского, которому принадлежит другая сеть строительных магазинов – "Армада". Площадь торгового центра составила 10 тысяч квадратных метров, а количество ассортиментных позиций – 78 тыс. наименований для строительства, ремонта, отделки. 

Но в 2012 году в Красноярск зашел французский ретейлер "Леруа Мерлен". Площадь нового магазина составила 20 тысяч квадратов. В 2014 году "французы" открыли в Красноярске второй магазин. В результате из-за высокой конкуренции компания Dommer сменила концепцию и сосредоточилась на товарах для интерьера.

Что случилось с "Аксиомой"?

10 июля 2019 года в торговом центре "Аксиома" произошел пожар. Огонь возник на крыше здания и повредил 150 квадратных метров площади. После ЧП выяснилось, что кровля здания выполнена из горючего материала и нахождение сотрудников и посетителей в таком здании небезопасно. Представители фирмы заявили, что именно из-за этого покидают арендуемую площадь, но не исключили, что новый магазин "Аксиома" может заработать в 2020 году в другом арендуемом здании.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

10.03.2020 10:20
- гость -

А если губернатор будет из Швеции, то Икея откроется ?

10.03.2020 10:23
- гость -

Представители фирмы заявили, что именно из-за этого покидают арендуемую площадь, но не исключили, что новый магазин "Аксиома" может заработать в 2020 году в другом арендуемом здании.
да не будет уже никакой аксиомы, формула м2 уже который год наладом дышит и сокращает площади как магазинов так и офисов. Что не удивительно при таких то ценах и выборе, особенно когда рядом есть Леруа. Что вместо нее будет в республике?

10.03.2020 10:24
Гость

Lazurit, Askona, "Декорация", "Торекс"

Как же,они ведь не были представлены в Барнауле и теперь такое счастье!

10.03.2020 10:29
жучка

Должник (бывший собственник) был просто хитромудрый вот и допонтовался...

10.03.2020 10:30
- гость -

каталог посмотрел - ничего интересного - такое же, никому не нужное барахло, какое стояло в индексливингмоле за те же конячьи деньги. Через год съедет или опять сгорит

10.03.2020 11:05
Жоржик

Лазурит, Аскона - цены то конские, в их отделах по городу продавцы от безделья маются, покупателей очень мало. И еще такие же открываются, кому это надо ?

10.03.2020 11:44
ленин папа

"После ЧП выяснилось, что кровля здания выполнена из горючего материала и нахождение сотрудников и посетителей в таком здании небезопасно."
А вот вопрос: материал кровли перестал быть горючим?

10.03.2020 11:44
- гость -

Даешь Икею, музей выходного дня, в Брнео!

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