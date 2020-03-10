Город стоит. Барнаул сковали огромные пробки

Огромные пробки растянулись в Барнауле 10 марта по данным на 8:20. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации на 9 баллов из 10 возможных (город стоит).

Согласно статистике, по вторникам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 5 баллов (движение плотное).

В числе наиболее загруженных проезжих частей: проспект Ленина, улицы Матросова, Советской Армии, Попова, Малахова, Власихинская, Павловский и Змеиногорский тракты.

Дорожную ситуацию осложнили несколько ДТП (на перекрестке Малахова и Антона Петрова, а также на Змеиногорском тракте у городской больницы № 5) и снегопады, начавшиеся в праздники.

Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".