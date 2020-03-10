Город стоит. Барнаул сковали огромные пробки

Огромные пробки растянулись в Барнауле 10 марта по данным на 8:20. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации на 9 баллов из 10 возможных (город стоит).
Согласно статистике, по вторникам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 5 баллов (движение плотное).
В числе наиболее загруженных проезжих частей: проспект Ленина, улицы Матросова, Советской Армии, Попова, Малахова, Власихинская, Павловский и Змеиногорский тракты.
Дорожную ситуацию осложнили несколько ДТП (на перекрестке Малахова и Антона Петрова, а также на Змеиногорском тракте у городской больницы № 5) и снегопады, начавшиеся в праздники.
Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".
Комментарии
Так дороги не чищены, снега весной нет по мнению власть имущих.
Ну и где эффективные управленцы?
Любой снегопад приводит к транспортному коллапсу!
Отличная новость! Пусть хомячки подольше постоят в пробках, может тогда до них дойдет,что они со своими жоповозками всем мешают.
Акститесь, тупоголовые критиканы.
На дорогах 5 см рыхлого снега.
Не садитесь за руль если не можете управлять личным транспортом в таких "экстремальных" условиях.
Пробки на перекрестках из-за ползущих жоповозок с блогерами за баранками
К транспортному коллапсу приводит не снегопад, а абсолютно бездарное руководство городом. Когда вместо развития системы общественного транспорта - строительства новых трамвайных линий, обновления и расширения парка автобусов большой вместимости, восстановления муниципального автобусного предприятия, организации движения автобусов по выделенным полосам, введения системы платных парковок - улицы города продолжают забиваться автомусором в виде бесчисленных маршруток, а деньги, выделенные на реконструкцию дорожной сети и организацию безопасного уличного пространства, вкладываются в заборы и улучшение гладкости проезжей части...