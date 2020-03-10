Коттедж по цене квартиры продают в Барнауле

Фото: avito.ru

Объявление о срочной продаже коттеджа в нагорной части Барнаула появилось на сайте avito.ru.

Продавец предлагает приобрести недвижимость в переулке Сычева, рядом с улицей Аванесова, по цене 3,9 млн рублей.

Двухэтажный дом площадью 126 квадратных метров расположен на участке в четыре сотки. Здание построено из моноблоков.

К жилью подведены коммуникации. В частности есть электроэнергия, газ, отопление и вода. Автор объявления уточняет, что готов к торгу при осмотре жилплощади.