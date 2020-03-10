Коттедж по цене квартиры продают в Барнауле

Фото: avito.ru
Объявление о срочной продаже коттеджа в нагорной части Барнаула появилось на сайте avito.ru.
Продавец предлагает приобрести недвижимость в переулке Сычева, рядом с улицей Аванесова, по цене 3,9 млн рублей.
Двухэтажный дом площадью 126 квадратных метров расположен на участке в четыре сотки. Здание построено из моноблоков.
К жилью подведены коммуникации. В частности есть электроэнергия, газ, отопление и вода. Автор объявления уточняет, что готов к торгу при осмотре жилплощади.
Комментарии
батарея у двери шедевральна
Нет, уж лучше квартира....
Радиаторы отопления в сельском клубе чтоль слямзили? Я таких уже лет 20 не видел.
Ну по поводу их установки, тут вообще...
Да, и унитаз в углу с вдром с пакетом, видать новое дизайнерское решение о котором вообще еще никто не в курсе.