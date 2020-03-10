Наивысшая оценка: алтайские древесные гранулы подтвердили высокое качество

Холдинг "Алтайлес" подтвердил высокое качество древесных гранул. Пеллеты, производимые на Рубцовском лесодеревоперерабатывающем комбинате (входит в состав ЛХК "Алтайлес"), прошли проверку международной сертификационной комиссии и подтвердили соответствие наивысшему классу качества ENplus А1.

Ежегодный аудит соблюдения стандартов выпуска пеллет – обязательное условие международной сертификации ENplus. Чтобы гарантировать неизменно высокое качество древесных гранул, поступающих конечному покупателю, не только сами пеллеты, но и все процессы их производства и реализации подлежат обязательной проверке в рамках этой системы.

Экспертная комиссия из Италии оценила происхождение и качество сырья, техническое состояние и комплектность оборудования, обеспечение контроля качества продукции, пригодность склада готовой продукции, а также сделала отбор проб для более детального исследования в лицензированной лаборатории. В результате проверки топливные гранулы Рубцовского ЛДК вновь подтвердили самый высокий класс качества – А1.

"Пеллеты класса А1 или "белые пеллеты" являются одними из самых качественных. Они производятся из древесины без использования коры и имеют минимальную зольность (менее 0,5%). Для их изготовления мы используем только отходы деревообрабатывающего производства – опилки, щепу и так далее. Это означает, что натуральное топливо безвредно для потребителей и окружающей среды. А их растущая популярность обусловлена еще и высокой теплотворной способностью на фоне небольшой стоимости", – прокомментировал директор Рубцовского ЛДК Владимир Ширяев.

Рубцовский ЛДК запустил завод по производству пеллет в начале 2018 года. Высокотехнологичное оборудование позволяет выпускать до 24 тысяч тонн биотоплива в год. Уже через год продукция получила первый сертификат качества ENplus. Это ведущая в мире система сертификации качества древесных пеллет. Сегодня ENplus сертифицирует около 900 компаний в 45 странах по всему миру, в том числе в России.