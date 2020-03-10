Алтайский край попал в десятку регионов с самой "больной" экономикой

В рейтинге регионов России по здоровью экономики Алтайский край расположился на девятом месте с конца в таблице всех субъектов РФ. Как сообщает газета "Известия", к соответствующим выводам пришли эксперты рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс".

Первая десятка рейтинга выглядит так:

Москва (индекс экономического здоровья 98%);

Сахалинская область (97%);

Тюменская область (83%);

Ямало-Ненецкий округ (81%);

Ханты-Мансийский округ (80%);

Санкт-Петербург (76%);

Московская область (74%);

Республика Татарстан (70%);

Магаданская область (65%);

Ленинградская область (64%).

Замыкающая таблицу десятка регионов, экономика которых требует срочного "лечения", выглядит следующим образом:

Тува (-70%);

Ингушетия (-66%);

Карачаево-Черкесия (-64%);

Калмыкия (-63%);

Забайкальский край (-55%);

Курганская область (-54%);

Кабардино-Балкария (-53%);

Бурятия (-51%);

Алтайский край (-51%);

Чеченская Республика (-49%).

Эксперты отметили, что расположенные в нижней части таблицы регионы, в своем большинстве, не имеют достаточно сырья, чтобы его перерабатывать и продавать.

"Для таких региональных экономик характерна зависимость от бюджетных вливаний и неразвитость корпоративного сектора", – констатировали составившие рейтинг специалисты.

По их оценке, исправить ситуацию в них возможно только при внушительной финансовой поддержке со стороны федеральных властей. На эти деньги необходимо улучшать демографию, бороться с бедностью, стимулировать инвестиции и инновации, уверены эксперты.

Как ранее писал amic.ru, правительство РФ планирует направить 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Алтайский край вошел в их число.

Вместе с Алтайским краем в десятку попадающих под поддержку регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями вошли Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Курганская и Псковская области.

Барнаул может войти в число городов, которые получат в ближайшие годы от Минтранса РФ около 300 миллиардов на обновление общественного транспорта. Речь идет, прежде всего, о закупке новых трамваев и троллейбусов.

Одновременно с этим столица края может войти в число городов, которые также получат средства на новый общественный транспорт в рамках проекта ВЭБ. В данном случае речь идет о 400 миллиардах рублей.