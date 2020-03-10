Алтайский край попал в десятку регионов с самой "больной" экономикой

В рейтинге регионов России по здоровью экономики Алтайский край расположился на девятом месте с конца в таблице всех субъектов РФ. Как сообщает газета "Известия", к соответствующим выводам пришли эксперты рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс".
Первая десятка рейтинга выглядит так:
- Москва (индекс экономического здоровья 98%);
- Сахалинская область (97%);
- Тюменская область (83%);
- Ямало-Ненецкий округ (81%);
- Ханты-Мансийский округ (80%);
- Санкт-Петербург (76%);
- Московская область (74%);
- Республика Татарстан (70%);
- Магаданская область (65%);
- Ленинградская область (64%).
Замыкающая таблицу десятка регионов, экономика которых требует срочного "лечения", выглядит следующим образом:
- Тува (-70%);
- Ингушетия (-66%);
- Карачаево-Черкесия (-64%);
- Калмыкия (-63%);
- Забайкальский край (-55%);
- Курганская область (-54%);
- Кабардино-Балкария (-53%);
- Бурятия (-51%);
- Алтайский край (-51%);
- Чеченская Республика (-49%).
Эксперты отметили, что расположенные в нижней части таблицы регионы, в своем большинстве, не имеют достаточно сырья, чтобы его перерабатывать и продавать.
"Для таких региональных экономик характерна зависимость от бюджетных вливаний и неразвитость корпоративного сектора", – констатировали составившие рейтинг специалисты.
По их оценке, исправить ситуацию в них возможно только при внушительной финансовой поддержке со стороны федеральных властей. На эти деньги необходимо улучшать демографию, бороться с бедностью, стимулировать инвестиции и инновации, уверены эксперты.
Как ранее писал amic.ru, правительство РФ планирует направить 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Алтайский край вошел в их число.
Вместе с Алтайским краем в десятку попадающих под поддержку регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями вошли Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Курганская и Псковская области.
Барнаул может войти в число городов, которые получат в ближайшие годы от Минтранса РФ около 300 миллиардов на обновление общественного транспорта. Речь идет, прежде всего, о закупке новых трамваев и троллейбусов.
Одновременно с этим столица края может войти в число городов, которые также получат средства на новый общественный транспорт в рамках проекта ВЭБ. В данном случае речь идет о 400 миллиардах рублей.
Комментарии
Прям гордость за регион! Хоть плохо, но мы в ...опе!
Сразу видно кто и как Алтай с "колен поднимает".
А в Москве и МО сырья полно.
Ну про сырье громко сказано. Травку растущую на полях алтая в аптеках продают по 100 р за 30 грамм
Что-то при Советской власти Алт. кр. от этого не страдал.
Минеральное сырьё и уголь в избытке - под боком, в Кузбассе. Сельхозсырья своего было завались, была проблема сохранить и переработать.
Кому эти басни рассказывают?