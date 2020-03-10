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Алтайский край попал в десятку регионов с самой "больной" экономикой

, ИА "Амител"
Виной тому отсутствие сырья для торговли и производства
Фото: Iamir.info

Фото: Iamir.info

В рейтинге регионов России по здоровью экономики Алтайский край расположился на девятом месте с конца в таблице всех субъектов РФ. Как сообщает газета "Известия", к соответствующим выводам пришли эксперты рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс".

Первая десятка рейтинга выглядит так:

  • Москва (индекс экономического здоровья 98%);
  • Сахалинская область (97%);
  • Тюменская область (83%);
  • Ямало-Ненецкий округ (81%);
  • Ханты-Мансийский округ (80%);
  • Санкт-Петербург (76%);
  • Московская область (74%);
  • Республика Татарстан (70%);
  • Магаданская область (65%);
  • Ленинградская область (64%).

Замыкающая таблицу десятка регионов, экономика которых требует срочного "лечения", выглядит следующим образом:

  • Тува (-70%);
  • Ингушетия (-66%);
  • Карачаево-Черкесия (-64%);
  • Калмыкия (-63%);
  • Забайкальский край (-55%);
  • Курганская область (-54%);
  • Кабардино-Балкария (-53%);
  • Бурятия (-51%);
  • Алтайский край (-51%);
  • Чеченская Республика (-49%).

Эксперты отметили, что расположенные в нижней части таблицы регионы, в своем большинстве, не имеют достаточно сырья, чтобы его перерабатывать и продавать.

"Для таких региональных экономик характерна зависимость от бюджетных вливаний и неразвитость корпоративного сектора", – констатировали составившие рейтинг специалисты.

По их оценке, исправить ситуацию в них возможно только при внушительной финансовой поддержке со стороны федеральных властей. На эти деньги необходимо улучшать демографию, бороться с бедностью, стимулировать инвестиции и инновации, уверены эксперты.

Как ранее писал amic.ru, правительство РФ планирует направить 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Алтайский край вошел в их число.

Вместе с Алтайским краем в десятку попадающих под поддержку регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями вошли Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Курганская и Псковская области.

Барнаул может войти в число городов, которые получат в ближайшие годы от Минтранса РФ около 300 миллиардов на обновление общественного транспорта. Речь идет, прежде всего, о закупке новых трамваев и троллейбусов.

Одновременно с этим столица края может войти в число городов, которые также получат средства на новый общественный транспорт в рамках проекта ВЭБ. В данном случае речь идет о 400 миллиардах рублей.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.03.2020 09:39
- гость -

Прям гордость за регион! Хоть плохо, но мы в ...опе!
Сразу видно кто и как Алтай с "колен поднимает".

10.03.2020 09:46
- гость -

А в Москве и МО сырья полно.

10.03.2020 09:52
- гость -

Ну про сырье громко сказано. Травку растущую на полях алтая в аптеках продают по 100 р за 30 грамм

10.03.2020 09:54
- гость -

Что-то при Советской власти Алт. кр. от этого не страдал.
Минеральное сырьё и уголь в избытке - под боком, в Кузбассе. Сельхозсырья своего было завались, была проблема сохранить и переработать.
Кому эти басни рассказывают?

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