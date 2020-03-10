Жители Алтайского края предпочитают делать ремонт силами соотечественников

По итогам 2019 года на территории Алтайского края насчитали 88,9 тысячи международных мигрантов. Это 4,6% от общего населения края в возрасте от 15 лет.

Основная масса переселенцев – это граждане стран бывшего СССР. Лидирует Казахстан. На выходцев этой республики приходится более 60% международных мигрантов края. Далее идут Киргизия, Узбекистан, Украина.

При этом работу в качестве основной цели переезда отметили только 3%. Это значительно ниже, чем в целом по России (19,7%). При этом работу в крае имеет каждый второй, сообщают в Алтайкрайстате.

Труд мигрантов для выполнения домашних нужд (ремонт квартир, домов, хозяйственных построек и т.д.) в регионе используют существенно меньше, чем в целом по стране: 4,1% против 24,7%.