17 автодорог перекрыли в Алтайском крае

Непогода, обрушившаяся на Алтайский край в виде снегопада и метели в праздничные дни, заблокировала движение транспорта по многим автодорогам.

Как сообщает Алтайавтодор, на утро 10 марта полностью перекрыты участки 16 автодорог. В их число вошли:

Алейск – Буканское;

Алейск – Краснодарское;

Алейск – Чарышское;

Баево – Знаменка;

Быстрянка – Красногорское;

Горняк – Староалейское;

Змеиногорск – Рубцовск;

Катунское – Красный Яр – Алтайское — граница Республики Алтай.

Красногорское – Усть-Кажа – Сосновка;

Краснощеково – Курья;

Павловск – Камень-на-Оби;

Поспелиха – граница Казахстана;

Поспелиха – Новичиха;

Солоновка – Солонешное;

Троицкое – Целинное.

Кроме того, частично перекрыли участок от села Усятское в Бийском районе до села Верх-Кажа в Красногорском районе. На дорогу можно выезжать только на легковых автомобилях.