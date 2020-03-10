Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян

Злоумышленники придумали новый способ кражи денег с банковских крат россиян. Схему назвали "Белый кролик" – по аналогии со сказкой "Алиса в Стране чудес", так как потенциальная жертва следует за "белым кроликом", попадая затем в "черную нору". Об этом "Известиям" сообщил руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.
Мошенники привлекают пользователя на сайт от имени звезды, банка или сотового оператора для прохождения опроса, обещая вознаграждение. Затем на почту приходит сообщение о выигрыше с одноразовой ссылкой, после перехода по которой мошенники просят совершить платеж, уточнить CVC-код, логин и пароль от интернет-банка.
Как уже сообщал amic.ru, в 2019 году количество киберпреступлений в Алтайском крае выросло сразу на 60%. При этом раскрывается лишь каждое пятое.
Комментарии
схема называется "совсем дeбил", а не белый кролик
почему не расследуется обналичка через МФО с оформлением микрозаймов по краденным ксерокопиям данных? Еще и взыскивать пытаются такие псевдодолги через судебные приказы!
Схема типа - "возьмите у меня денег, я Вас очень проршу"......
А где про ответные меры доблестной полиции, или защищать россиян их теперича не учат?!