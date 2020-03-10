"На острие": Русское Радио Барнаул разыгрывает билеты на предпремьерный показ фильма

Слушатели "Русского Радио" могут выиграть пригласительный билет на предпоказ фильма "На острие". Перед показом гостей ждет развлекательная программа от ведущих "Русского Радио Барнаул". Чтобы получить билет, необходимо следить за эфирами "Русского Радио Барнаул" на волне 105.4FM, а также за новостями на страницах радиостанции в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте".

"На острие" – спортивная драма о противостоянии двух лучших саблисток России. Идея создания проекта принадлежит продюсерам Елене Гликман и Михаилу Дегтярю. Пять лет назад они работали над фильмом "Коробка", режиссером которого был Эдуард Бордуков. Молодежная лента о дворовом футболе получила положительные отзывы критиков и зрителей по всему миру.

Главные роли в фильме "На острие" исполнили Светлана Ходченкова и Стася Милославская. Светлана сыграла опытную фехтовальщицу Александру Покровскую, выходящую на дуэль с холодным разумом и тонким просчетом противника. Александра аристократична, она – воплощение системы. Всю свою жизнь посвятила делу цели – во что бы то ни стало получить олимпийское золото. Стася исполнила роль многообещающей молодой и рьяной саблистки Киры Егоровой, также стремящейся к победе любой ценой. Она как дикий зверь, ей плевать на правила и авторитеты, она грубая и дерзкая.

"Фехтование – спорт необычный, со специфическими правилами, при этом не такой распространенный, как, например, футбол, – говорит продюсер Елена Гликман. – В "Коробке" основным вызовом было языком кино передать футбольный драйв. Здесь же все было в разы сложнее, ведь далеко не каждый знаком с фехтованием, с его правилами, а повествование нужно было сделать острым, зрелищным и интересным для зрителя".

Фехтование – красивый и аристократичный вид спорта, но его особенность в том, что участники выходят на поединок с целью "убить" соперника. В постановке фехтовальных сцен принимали участие консультанты из Федерации фехтования России. Они также помогли команде проекта с дублерами. Ими стали профессиональные спортсмены, участвующие в соревнованиях мирового уровня.



Закрытый показ драмы "На острие"

Дата: 25 марта 2020 г.

Место проведения: пр. Строителей, 117, "Киномир-Галактика".

Начало в 18:30



Время прямых эфиров "Русского Радио Барнаул": 18:00-19:00

Телефон: 8 (3852) 27-18-13