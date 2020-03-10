Светофоры отключают в Барнауле

Плановые ремонтные работы на светофорах пройдут в Барнауле во вторник, 10 марта. Об этом предупреждает пресс-центр мэрии.

Так, с 13:30 до 16:00 отключат светофоры на пересечении Солнечной Поляны с улицами Антона Петрова и Энтузиастов.

В это же время не будут работать светофоры на перекрестках Челюскинцев и Молодежной и с четной и нечетной проезжими частями проспекта Строителей, а также в районе дома № 54 по Строителей.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать очередность проезда.