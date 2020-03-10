Прокуратура подтвердила факт травли ребенка в алтайской школе

Прокуратура проверила школу села Новоярки, где разгорелся скандал из-за травли ребенка за длинные волосы, сообщает "Катунь 24".
В ведомство обратилась мать пятиклассника, которая длительное время пыталась защитить сына от регулярных оскорблений и угроз со стороны сверстников, но не найдя понимания среди педагогов и родителей других школьников, забрала его на семейное обучение.
По результатам проверки прокурор выяснил, что администрация учреждения образования приняла лишь формальные меры по урегулированию конфликта между одноклассниками.
В результате ребенок регулярно подвергался как психологическому, так и физическому насилию со стороны других учеников.
Оснований для возбуждения уголовного дела не нашли, но вынесли представление директору школы об устранении выявленных нарушений.
Как ранее писал amic.ru, часть сельчан вступилась за руководство школы, обвинив мать подростка в клевете.
"Это так можно огульно очернить деятельность школы? Нафантазировать и оболгать? Нафантазировали, преувеличили и все сделали "Великой Правдой", – возмутились авторы коллективного обращения. – Живем, работаем, не модно, не современно? И учителя наши – лжецы? И дети самые негодные, невоспитанные?".
Они подчеркнули, что в учебном заведении работают квалифицированные учителя, которым передали опыт их предшественники. Сельчане посчитали, что в сложившейся ситуации виновна как раз семья страдавшего от буллинга длинноволосого мальчика.
Комментарии
Это все ещё с 70х годов пошло. И учителя всегда на это закрывали глаза. Апогей пришёлся на 80ые и 90ые когда так называемые здравые пацаны не давали жизни так называемым лохам. Давить это все надо в зародыше и делать так чтобы учитель и родители самИ были заинтересованы это присест.
Вкатить штрафы и школе и родителям гоблинов и возмещение морального ущерба.
Травлю выявили, а виноватых не нашли... Вспоминается унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла
Теперь после вмешательства прокуратуры этого малолетнего извращенца зауважает всё село
Может ему эскорт выделить из учителей, чтобы встречали и провожали мальца до дома))
10.03.2020 11:56
- гость -
это вы кого извращенцем назвали?
Ключевой момент в бездействии и прокуратуры, которая не довела дело до наказания малолетних преступников, травивших парня, и т.н. педагогов, которые потворствовали травле. В советской школе стригли наголо под Ленина, а теперь, что мода на плешивых?!
10.03.2020 11:56
- гость -
В чем его извращение заключается? В том, что он не может издеваться над другими и в нем нет жестокости и агрессии по отношению к другим?