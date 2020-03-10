Прокуратура подтвердила факт травли ребенка в алтайской школе

Прокуратура проверила школу села Новоярки, где разгорелся скандал из-за травли ребенка за длинные волосы, сообщает "Катунь 24".

В ведомство обратилась мать пятиклассника, которая длительное время пыталась защитить сына от регулярных оскорблений и угроз со стороны сверстников, но не найдя понимания среди педагогов и родителей других школьников, забрала его на семейное обучение.

По результатам проверки прокурор выяснил, что администрация учреждения образования приняла лишь формальные меры по урегулированию конфликта между одноклассниками.

В результате ребенок регулярно подвергался как психологическому, так и физическому насилию со стороны других учеников.

Оснований для возбуждения уголовного дела не нашли, но вынесли представление директору школы об устранении выявленных нарушений.

Как ранее писал amic.ru, часть сельчан вступилась за руководство школы, обвинив мать подростка в клевете.

"Это так можно огульно очернить деятельность школы? Нафантазировать и оболгать? Нафантазировали, преувеличили и все сделали "Великой Правдой", – возмутились авторы коллективного обращения. – Живем, работаем, не модно, не современно? И учителя наши – лжецы? И дети самые негодные, невоспитанные?".

Они подчеркнули, что в учебном заведении работают квалифицированные учителя, которым передали опыт их предшественники. Сельчане посчитали, что в сложившейся ситуации виновна как раз семья страдавшего от буллинга длинноволосого мальчика.