Вторник, 10 Март, 13:28

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 67,52
€ 75,84
1°
Обь
6см +3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 мартаВеликий пост-2020Изменение Конституции
Новости

Прокуратура подтвердила факт травли ребенка в алтайской школе

, ИА "Амител"
Руководству учреждения дали указание устранить все нарушения
Фото: 360tv.ru

Фото: 360tv.ru

Прокуратура проверила школу села Новоярки, где разгорелся скандал из-за травли ребенка за длинные волосы, сообщает "Катунь 24".

В ведомство обратилась мать пятиклассника, которая длительное время пыталась защитить сына от регулярных оскорблений и угроз со стороны сверстников, но не найдя понимания среди педагогов и родителей других школьников, забрала его на семейное обучение.

По результатам проверки прокурор выяснил, что администрация учреждения образования приняла лишь формальные меры по урегулированию конфликта между одноклассниками.

В результате ребенок регулярно подвергался как психологическому, так и физическому насилию со стороны других учеников.

Оснований для возбуждения уголовного дела не нашли, но вынесли представление директору школы об устранении выявленных нарушений.

Как ранее писал amic.ru, часть сельчан вступилась за руководство школы, обвинив мать подростка в клевете.

"Это так можно огульно очернить деятельность школы? Нафантазировать и оболгать? Нафантазировали, преувеличили и все сделали "Великой Правдой", – возмутились авторы коллективного обращения. – Живем, работаем, не модно, не современно? И учителя наши – лжецы? И дети самые негодные, невоспитанные?".

Они подчеркнули, что в учебном заведении работают квалифицированные учителя, которым передали опыт их предшественники. Сельчане посчитали, что в сложившейся ситуации виновна как раз семья страдавшего от буллинга длинноволосого мальчика.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.03.2020 10:45
- гость -

Это все ещё с 70х годов пошло. И учителя всегда на это закрывали глаза. Апогей пришёлся на 80ые и 90ые когда так называемые здравые пацаны не давали жизни так называемым лохам. Давить это все надо в зародыше и делать так чтобы учитель и родители самИ были заинтересованы это присест.
Вкатить штрафы и школе и родителям гоблинов и возмещение морального ущерба.

10.03.2020 11:10
Filin

Травлю выявили, а виноватых не нашли... Вспоминается унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла

10.03.2020 11:56
- гость -

Теперь после вмешательства прокуратуры этого малолетнего извращенца зауважает всё село

10.03.2020 12:02
Игорь

Может ему эскорт выделить из учителей, чтобы встречали и провожали мальца до дома))

10.03.2020 12:29
- гость -

10.03.2020 11:56
- гость -
это вы кого извращенцем назвали?

10.03.2020 12:35
- гость -

Ключевой момент в бездействии и прокуратуры, которая не довела дело до наказания малолетних преступников, травивших парня, и т.н. педагогов, которые потворствовали травле. В советской школе стригли наголо под Ленина, а теперь, что мода на плешивых?!

10.03.2020 12:36
- гость -


10.03.2020 11:56
- гость -
В чем его извращение заключается? В том, что он не может издеваться над другими и в нем нет жестокости и агрессии по отношению к другим?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:21
Основатель паблика "Барнаул 22" стал главным героем рекламы нового проекта ТНТ 2
13:09
Администратор барнаульского приюта "Успех" попросила прощения 1
12:55
Снегопад в Барнауле закончился. Ненадолго 2
12:46
Порядок выдачи льготных мест в детские сады может измениться в России 1
12:38
Осужденная на Алтае экс-депутат Теплова добровольно покинула "Единую Россию" 12
12:25
Наивысшая оценка: алтайские древесные гранулы подтвердили высокое качество 0
12:10
Диетолог дал рецепт полезного шашлыка 0
11:56
Несколько ДТП затруднили движение транспорта в Барнауле. Фото 2
11:44
Цены на нефть восстанавливаются после "черного понедельника" 16
11:30
Заботливый и бережливый: за что клиенты Tele2 любят Личный кабинет 5
11:19
Свыше сотни дорожников вручную чистят снег в Барнауле 9
11:07
"Депрессивные фильмы не смотрю": Бедарев о "чернухе", Гарри Поттере и Зеленском 1
10:54
Отряд алтайской полиции вернулся из командировки на Северный Кавказ. Фото 9
10:44
Светофоры отключают в Барнауле 1
10:35
Прокуратура подтвердила факт травли ребенка в алтайской школе 7
10:21
Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян 4
10:08
Вместо "Аксиомы". Красноярская сеть товаров для дома зашла в Барнаул 8
09:59
17 автодорог перекрыли в Алтайском крае 2
09:45
Жители Алтайского края предпочитают делать ремонт силами соотечественников 0
09:22
Алтайский край попал в десятку регионов с самой "больной" экономикой 14
08:48
Коттедж по цене квартиры продают в Барнауле 11
08:35
Россиянин потребовал с бывшей все подарки, которые дарил 16
08:23
Город стоит. Барнаул сковали огромные пробки 6
08:06
Волонтеры продолжают искать пропавшего в Алтайском крае рыбака 1
07:47
Стало известно, как падение рубля отразится на пенсиях 31
07:30
Алтаю можно не вздрагивать. Почему закрывают сахарные заводы в России 13
07:16
Сельская ипотека в Алтайском крае. Как получить и на каких условиях? 2
07:06
Эксперт рассказал, зачем волосы используют при выпекании хлеба 4
06:55
Дань моде или стремление к комфорту: почему кухни-гостиные завоевали новостройки 4
06:47
В России подорожают автомобили из-за падения рубля 10
06:29
Следующие длинные выходные ждут жителей Алтайского края в мае 5
06:03
Метель и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 10 марта 0
23:15
Еще две трассы перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды 0
22:22
"АлтайБаскет" выиграл на своей площадке 0
21:24
Дети случайно подожгли частный дом в Бийске 0
20:26
Умер актер Макс фон Сюдов 3
19:41
Еще три человека заболели коронавирусом в России 0
18:49
В Барнауле столкнулись два автомобиля 5
18:34
Алтайский край получит 21 миллион рублей для выявления онкологических заболеваний 1
17:57
Житель Алтая украл ружье и пошел с ним на прогулку 1
17:32
В ФНС рассказали, какие виды деятельности популярны у самозанятых россиян 1
16:58
Центробанк приостановил покупку валюты на 30 дней на фоне обвала нефти 25
16:30
Более четверти миллиона человек подозреваются в совершении краж в России в 2019 году 5
15:47
Алтайские автотуристы завоевали бронзу на чемпионате мира 1
15:10
Протоиерей Смирнов призвал россиян полюбить мигрантов 13
14:51
Ученые рассказали о вреде гаджетов для мозга 2
14:14
Барнаульская пенсионерка вычислила мошенников и обратилась в полицию 5
13:53
Жительница Омска привязала к машине санки с ребенком и поехала по оживленной дороге 3
13:19
Коммунальная авария случилась в Шипуновском районе 0
12:49
Конькобежец из Барнаула завоевал второе место в общем зачете Кубка мира 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.