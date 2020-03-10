Отряд алтайской полиции вернулся из командировки на Северный Кавказ. Фото

В ГУ МВД по Алтайскому краю встретили сводный отряд полиции, который полгода нес службу в Северо-Кавказском регионе. Начальник региональной полиции Андрей Подолян поблагодарил коллег за службу и наградил отличившихся почетными грамотами и нагрудными знаками.
"Встречать товарищей, которые в течение полугода несли службу на территории Северо-Кавказского региона, – это старая традиция. За эти полгода руководство Временной оперативной группировки не раз отмечало, как профессионально вы выполняете вашу работу вдали от дома. Вернувшись домой, вы преподнесли лучший подарок вашим матерям", – отметил Подолян.
Напомним, что несколько десятков полицейских в течение полугода несли службу на территории Северо-Кавказского региона. Они занимались охраной общественного порядка, пресечением преступлений.
Комментарии
А, местные дармоеды чем занимаются, зачем наши туда на 6 месяцев мотаются, бардак в стране...
Победителей не судят
Сотрудников наградили грамотами и нагрудными знаками...
Стесняюсь спросить куда эти знаки крепить?
А вообще, почему сотрудники МВД Алтайского Края направляются в командировку н7а Северный Кавказ!? Там же все так хорошо. Р,,,, сказал.
Тоже не понимаю.
10.03.2020 11:17
Медведь-шатун
А т.н. местные прохлаждаются в командировках в РФ, как например дадаев и компания...
Война кончилась, зачем эта трата денег, зачем эти коммандировки, звания, льготы, медали, так на Алтае не початый край работы, служите честно....и честь Вам и хвала...
Кто победил то ?
Ну, судя по тому, что Кадыров герой, то .....