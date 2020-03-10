Отряд алтайской полиции вернулся из командировки на Северный Кавказ. Фото

В ГУ МВД по Алтайскому краю встретили сводный отряд полиции, который полгода нес службу в Северо-Кавказском регионе. Начальник региональной полиции Андрей Подолян поблагодарил коллег за службу и наградил отличившихся почетными грамотами и нагрудными знаками.

"Встречать товарищей, которые в течение полугода несли службу на территории Северо-Кавказского региона, – это старая традиция. За эти полгода руководство Временной оперативной группировки не раз отмечало, как профессионально вы выполняете вашу работу вдали от дома. Вернувшись домой, вы преподнесли лучший подарок вашим матерям", – отметил Подолян.

Напомним, что несколько десятков полицейских в течение полугода несли службу на территории Северо-Кавказского региона. Они занимались охраной общественного порядка, пресечением преступлений.