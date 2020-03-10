Свыше сотни дорожников вручную чистят снег в Барнауле

Дорожные службы Барнаула продолжают ликвидировать последствия снегопада, который обрушился на краевую столицу в праздничные дни, сообщает пресс-служба мэрии.
В работах задействовали 75 единиц техники и 123 дорожника. Последние вручную очищают автобусные остановки, лестничные пролеты и пешеходные переходы на улицах Воровского, Кутузова, Профинтерна, Северо-Западной, Тимуровской, Чудненко и Эмилии Алексеевой.
Полным ходом идет вывоз снега с улицы Матросова, проспектов Ленина и Комсомольского. За ночь его убрали почти 2,5 тысячи кубометров, а за прошедшие сутки – 7,6 тысячи куб.м.
Водителей призывают строго соблюдать ПДД, быть внимательными и осторожными. Автолюбителей предупреждают, что на некоторых улицах работает снегоуборочная техника, что может создать некоторые неудобства.
Комментарии
где?где это все? это не про барнаул новость!амик не надо бумажную информацию распространять!
а где же хваленая техника, во много сотен штук, регулярно ежегодно закупаемая администрацией?
Это не заслуга, а провал, где малая механизация, снегоуборщики, трактора, все профукали, а тетерь в рукопашную, бред, очковтирательство, осваивание и распил денег...
Люди всю зиму ходят по проезжей части, где две машины еле разъезжаются. Тротуары забыты, забиты, не сделаны, не чищены. О чем речь...
100 человек? Да это курам на смех!
Нам бы в Чесноковке разок трактор с клином по Ленина пустили бы.
аплодисменты ЕдРо, назначившей новог ,шикарного мэра
21 век. Лопата, лом, кайло.
Дорожным рабочим - огромное спасибо! А вот начальство гнать пинком под зад надо! Руководить, это не только в кресле сидеть и отчеты строчить о полной готовности к зиме...