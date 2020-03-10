Свыше сотни дорожников вручную чистят снег в Барнауле

Дорожные службы Барнаула продолжают ликвидировать последствия снегопада, который обрушился на краевую столицу в праздничные дни, сообщает пресс-служба мэрии.

В работах задействовали 75 единиц техники и 123 дорожника. Последние вручную очищают автобусные остановки, лестничные пролеты и пешеходные переходы на улицах Воровского, Кутузова, Профинтерна, Северо-Западной, Тимуровской, Чудненко и Эмилии Алексеевой.

Полным ходом идет вывоз снега с улицы Матросова, проспектов Ленина и Комсомольского. За ночь его убрали почти 2,5 тысячи кубометров, а за прошедшие сутки – 7,6 тысячи куб.м.

Водителей призывают строго соблюдать ПДД, быть внимательными и осторожными. Автолюбителей предупреждают, что на некоторых улицах работает снегоуборочная техника, что может создать некоторые неудобства.