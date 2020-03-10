Цены на нефть восстанавливаются после "черного понедельника"

Во вторник утром, 10 марта, после начала торгов на мировом рынке произошел "отскок" цен на нефть: стоимость российского сорта Brent выросла на 7% – до 36,75 доллара за баррель. Стоимость бочки западнотехасского сорта WTI также выросла на 5,9% – до 33 долларов.
Как уже сообщал amic.ru, в пятницу, 6 марта, стало известно об отмене сделки ОПЕК+ из-за отказа России снизить объемы добычи нефти. В ответ Саудовская Аравия заявила, что собирается наращивать добычу и предоставит скидки для потребителей в Европе, США и Азии.
Все это привело к падению стоимости на нефть в понедельник, 9 марта, на 39%, что обвалило рубль по отношению к евро и доллару.
Комментарии
рубль снова упадёт
как надоела пу.-.ая стабильность просто до изжоги за 20 лет...
Даже по 200 долларов будет нефть в нашем государстве торгошей цены на все будут рости, а предприятия закрываться как не рентабелтные.
Страна-бензоколонка очередной раз себе в ногу выстрелила.
Опять вождь переиграл собственное население, а от саудитов получив по ушам - бомбит воронеж?!
российского сорта Brent выросла
Когда это Брент стала российской?
Брент российский? Амик вы чО?
Юралс, запомните ЮРАЛС.
И он дешевле Брента процентов на 10-12 не забывайте.
И да, ещё с 20ем вставания с колен не отнимая локти,вас всех, дорогие сограждане...
одно слово ...бензоколонка...
Ещё недавно один дяденька с проплешиной всем говорил, что рос.рубль- это стабильная, запасная валюта.
Поэтому призывал всех бросить нафик доллар и перебираться в рубли.
Вяликай экономистЪ.
Шаман однако.
жених опять собрался что то повторять
в этот раз кто будет у солнЦеликОГО виноват загнивающая эгеГейЕвропа или ШАА....???
все сказали свое веское гав ?
Может вам и хотелось чтоб Россия снизила объемы продаж и уступила сша, кланяясь, свой рынок сбыта, как это сделала ливия..., но она этого не сделала.
10.03.2020 13:11
- гость -
Хорош врать - пиндосы вне ОПЕК!
10.03.2020 13:20
- гость -
так и Россия вне опек
а где Ливия которая уступила свой рынок?
а где венесуэла которая сократили добычу, но это никак не повлияло на рынок нефти.