Цены на нефть восстанавливаются после "черного понедельника"

Во вторник утром, 10 марта, после начала торгов на мировом рынке произошел "отскок" цен на нефть: стоимость российского сорта Brent выросла на 7% – до 36,75 доллара за баррель. Стоимость бочки западнотехасского сорта WTI также выросла на 5,9% – до 33 долларов.

Как уже сообщал amic.ru, в пятницу, 6 марта, стало известно об отмене сделки ОПЕК+ из-за отказа России снизить объемы добычи нефти. В ответ Саудовская Аравия заявила, что собирается наращивать добычу и предоставит скидки для потребителей в Европе, США и Азии.

Все это привело к падению стоимости на нефть в понедельник, 9 марта, на 39%, что обвалило рубль по отношению к евро и доллару.