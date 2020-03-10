Несколько ДТП затруднили движение транспорта в Барнауле. Фото

Утро 10 марта в Барнауле началось с нескольких аварий. Кадры с мест происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Одна из аварий перекрыла два левых ряда на перекрестке улиц Малахова и Балтийской. Другая случилась на шоссе Ленточный бор. В этом случае водители объезжали пострадавший транспорт по обочине.

Также этим утром случились аварии на Змеиногорском тракте у городской больницы № 5 и на перекрестке улиц Попова и Антона Петрова.

Еще одно ДТП произошло в ночь на вторник. Столкнулись два легковых автомобиля в районе пересечения проспекта Комсомольского и улицы Никитина. По словам очевидца, один из водителей имел признаки опьянения.