Диетолог дал рецепт полезного шашлыка

Заведующий отделением сердечно-сосудистых патологий клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в эфире радио "Говорит Москва" рассказал о правилах приготовления и употребления шашлыка.

По его словам, в маринаде не стоит использовать уксус, майонез и другие жирные продукты: они нагружают печень и поджелудочную. Дополнительно диетолог посоветовал соблюдать правила маринования, выбирать только качественные продукты и хорошо прожаривать шашлык.

Также Богданов предупредил любителей крепких напитков: не стоит сочетать их с шашлыком. Это создает дополнительную нагрузку для внутренних органов и может стать причиной развития панкреатита и болезней печени.