Порядок выдачи льготных мест в детские сады может измениться в России

Глава комитета по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением наделить правом на внеочередное зачисление в детсады детей из приемных семей и семей-опекунов.

По словам депутата, из-за задержки зачисления в детсады дети не получают необходимые навыки социализации. Нилов отметил важность формирования первичной социализации в дошкольном возрасте, которая закладывает основы для будущей жизни.

Также подобная мера поддержки семей даст потенциальным приемным родителям больше уверенности при принятии решения, уверен депутат.

Как напоминают "Известия", сейчас право на внеочередное зачисление имеют дети-инвалиды, дети военнослужащих, полицейских и матерей-одиночек.