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Порядок выдачи льготных мест в детские сады может измениться в России

, ИА "Амител"
Инициативу озвучили в Госдуме
Фото: Eanews.ru

Фото: Eanews.ru

Глава комитета по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением наделить правом на внеочередное зачисление в детсады детей из приемных семей и семей-опекунов.

По словам депутата, из-за задержки зачисления в детсады дети не получают необходимые навыки социализации. Нилов отметил важность формирования первичной социализации в дошкольном возрасте, которая закладывает основы для будущей жизни.

Также подобная мера поддержки семей даст потенциальным приемным родителям больше уверенности при принятии решения, уверен депутат.

Как напоминают "Известия", сейчас право на внеочередное зачисление имеют дети-инвалиды, дети военнослужащих, полицейских и матерей-одиночек.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

10.03.2020 13:00
Медведь-шатун

Хватит уже этих льгот, чем мои дети хуже других, куда не придёшь, кругом круг льготники, то дети полицаев, военных, многодетные и прочие ,прочие, прочие, делайте для них резервации, или нас простых граждан уже пора клеймить как 2 сорт....

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