Алтайская "Единая Россия" исключила из партии осужденную за пособничество в растрате Ирину Теплову после ее заявления по собственному, сообщили amic.ru в пресс-службе ЕР. В феврале 2020 года ее лишили депутатского мандата в краевом парламенте.

"Ирина Теплова написала заявление о прекращении членства в партии. Решение о ее выходе из "Единой России" принял политсовет отделения в Бийске", – уточнили в партии.

В январе 2018 года партия приостановила членство Тепловой в партии на время расследования уголовного дела и суда. Теперь же из ЕР, которую она представляла в АКЗС с 2011 года, она вышла окончательно

Отметим, что членства её лишили бы и без добровольного заявления. По Уставу ЕР даже осужденные на условный срок, как в случае с Тепловой, не могут оставаться в партии. Вот только в таком случае билет на выход ей бы дали "с отягчающими обстоятельствами". Хотя для Тепловой это уже не имеет никакого имиджевого значения – вряд ли она еще вернется в политику.

А осудили Теплову за пособничество в растрате во время работы с бийским федеральным научно-производственным центром "Алтай" (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ). Она возглавляла компанию, которая выступала подрядчиком ФНПЦ, и подписывала акты о якобы проделанной работе, чтобы получить за это деньги. Суд назначил ей четыре года условно и штраф в 1 млн рублей.

На сессии краевого Заксобрания 27 февраля 2020 года ее лишили мандата депутата. В АКЗС она избрана от "Единой России" по одномандатному округу (часть Бийска). Нового депутата на ее место определят на дополнительных выборах в сентябре 2020 года.