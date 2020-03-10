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Осужденная на Алтае экс-депутат Теплова добровольно покинула "Единую Россию"

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Членства в партии ее лишили бы в любом случае

Алтайская "Единая Россия" исключила из партии осужденную за пособничество в растрате Ирину Теплову после ее заявления по собственному, сообщили amic.ru в пресс-службе ЕР.  В феврале 2020 года ее лишили депутатского мандата в краевом парламенте.

"Ирина Теплова написала заявление о прекращении членства в партии. Решение о ее выходе из "Единой России" принял политсовет отделения в Бийске", – уточнили в партии.

В январе 2018 года партия приостановила членство Тепловой в партии на время расследования уголовного дела и суда. Теперь же из ЕР, которую она представляла в АКЗС с 2011 года, она вышла окончательно

Отметим, что членства её лишили бы и без добровольного заявления. По Уставу ЕР даже осужденные на условный срок, как в случае с Тепловой, не могут оставаться в партии. Вот только в таком случае билет на выход ей бы дали "с отягчающими обстоятельствами". Хотя для Тепловой это уже не имеет никакого имиджевого значения – вряд ли она еще вернется в политику.

А осудили Теплову за пособничество в растрате во время работы с бийским федеральным научно-производственным центром "Алтай" (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ). Она возглавляла компанию, которая выступала подрядчиком ФНПЦ, и подписывала акты о якобы проделанной работе, чтобы получить за это деньги. Суд назначил ей четыре года условно и штраф в 1 млн рублей.

На сессии краевого Заксобрания 27 февраля 2020 года ее лишили мандата депутата. В АКЗС она избрана от "Единой России" по одномандатному округу (часть Бийска). Нового депутата на ее место определят на дополнительных выборах в сентябре 2020 года.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

10.03.2020 12:41
гость

Осужденная на Алтае экс-депутат Теплова добровольно покинула "Единую Россию"

Сейчас будет оппозиционеркой. Может еще раз станет депутатом от оппозиции. И доворует, что не успела

10.03.2020 12:46
- гость -

Дык, эта, значится лжёт Навальный, а в ентой партии токмо кристально честные люди числятся?! Тогда почему никто его за ложь не привлекает?!

10.03.2020 12:47
- гость -

Место освободила для другой такой же шмары уголовной. Других в ЕР быть не может.

10.03.2020 12:47
гость

Последнне врмея все осужденные из "Единой России". Партия кует кадры7 Или из других партий никого не осталось?

10.03.2020 12:53
гость

Навальный лжет только в том, что он не такой же, как она и они, потому что пропиндос воровать не будет. Байден же не коррупционер, это сын его на Украине мутил

10.03.2020 12:55
гость

А уголовное дело против Байдена на Украине завели, чтобы с Трампом подружиться, в реальности там все чисто

10.03.2020 12:58
- гость -

При чём тут Украина? 12:53 12:55, тебя обезьяны из телевизора покусали?

10.03.2020 13:12
Мимопроходящий

В ЕР таким самое и место! Зря партию покинула.

10.03.2020 13:18
гость

10.03.2020 12:58
- гость -

На твоего Байдена на Украине дело завели. В коррупции обвиняют. Как эту едросовку. Ты отупел, из-за того, что тебя поцреоты покусали? Или у вас, либерастов, не кусают, а сразу женятся?

10.03.2020 13:18
- гость -


10.03.2020 12:53
гость

"Навальный лжет только в том, что он не такой же, как она и они" - вот за эту фразу вам из зарплаты вычтут!

10.03.2020 13:20
гость

Будет оппозиционеркой, если хорошо нагадит на Россию, дадут гражданство США, а там в демократическую партию вступит

10.03.2020 13:25
гость

10.03.2020 13:18
- гость -

Где бы для начала получить эту зарплату? Может для вас, что за деньги написать? А то я все пишу, что думаю, а за это не платят

10.03.2020 13:29
- гость -

Зря Теплова, ты же настоящая единоросска.

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