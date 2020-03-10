Основатель паблика "Барнаул 22" стал главным героем рекламы нового проекта ТНТ

Основатель самого популярного сообщества в Алтайском крае "Барнаул 22" Алексей Куреленок стал героем наружной рекламы нового проекта ТНТ "Патриот".

Как сообщили на телеканале, показ нового сериала состоится 10 марта в 20:00. В честь запуска проекта телеканал ТНТ решил найти настоящих патриотов в городах России и сделать их героями наружной рекламной кампании. Таким образом телеканал хочет привлечь внимание к важным и социально значимым региональным проектам и поддержать стоящих за ними людей. В акции приняли участие 22 города.

Увидеть билборд с Алексеем Куреленком можно будет на пересечении улиц Папанинцев и Социалистического.

"Сегодня и всегда целью сообщества Barnaul 22 является обсуждение важных новостей и проблем региона, взаимопомощь между участниками сообщества и организация различных мероприятий. Все это удается благодаря вере в свои идеи и проекты. Если тебе говорят: "Да ну, у тебя не получится!" или "Это нереально сделать!" – это лишь очередной повод задуматься, как можно еще круче реализовать свою идею и сделать свою жизнь и жизнь своего города лучше. И самое главное – в любых обстоятельствах берегите в себе Человека!" – прокомментировал данную акцию сам Алексей Куреленок.