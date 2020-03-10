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Основатель паблика "Барнаул 22" стал главным героем рекламы нового проекта ТНТ

, ИА "Амител"
Алексей Куреленок стал "лицом" сериала "Патриот"

Основатель самого популярного сообщества в Алтайском крае "Барнаул 22" Алексей Куреленок стал героем наружной рекламы нового проекта ТНТ "Патриот".

Как сообщили на телеканале, показ нового сериала состоится 10 марта в 20:00. В честь запуска проекта телеканал ТНТ решил найти настоящих патриотов в городах России и сделать их героями наружной рекламной кампании. Таким образом телеканал хочет привлечь внимание к важным и социально значимым региональным проектам и поддержать стоящих за ними людей. В акции приняли участие 22 города.

Увидеть билборд с Алексеем Куреленком можно будет на пересечении улиц Папанинцев и Социалистического.

"Сегодня и всегда целью сообщества Barnaul 22 является обсуждение важных новостей и проблем региона, взаимопомощь между участниками сообщества и организация различных мероприятий. Все это удается благодаря вере в свои идеи и проекты. Если тебе говорят: "Да ну, у тебя не получится!" или "Это нереально сделать!" – это лишь очередной повод задуматься, как можно еще круче реализовать свою идею и сделать свою жизнь и жизнь своего города лучше. И самое главное – в любых обстоятельствах берегите в себе Человека!" – прокомментировал данную акцию сам Алексей Куреленок.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

10.03.2020 13:26
Гость

Фу, продажный

10.03.2020 13:35
- гость -

берегите в себе человека - разместите рекламу в б22 )))

10.03.2020 13:39
- гость -

Где пересекаются папанинцев и Димитрова?? Они же параллельные!!

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