Администратор барнаульского приюта "Успех" попросила прощения

На очередном заседании суда по делу администратора барнаульского приюта "Успех" Ларисы Ягофаровой обвиняемая выступила с последним словом.

"Уважаемый суд, я понимаю, что моему поступку – совершенному преступлению – нет каких-то объяснений или оправданий. Я свою вину признала полностью, и я попросила прощения, – заявила Ягофарова. – Мне жалко, что не имела возможности (попросить прощения, – ред.) у всех потерпевших, потому что не все приехали на судебные заседания. С кем-то по телефону (говорила, – ред.), к кому-то приехала. Я попросила прощения даже перед судом. Прошу уважаемый суд о снисходительности и не лишать свободы".

Как ранее писал amic.ru, следователи выяснили, что обвиняемая путем обмана похитила 1,3 млн рублей у трех престарелых инвалидов. Они оказались в трудной жизненной ситуации и находились в приюте. Один из них – ветеран Великой Отечественной войны.

Правоохранительные органы настаивают на наказании в виде пятилетнего лишения свободы. Адвокат попросил назначить Ягофаровой условное наказание с учетом смягчающих обстоятельств.

История скандального приюта для пенсионеров, который открыла общественная организация "Мир без наркотиков – "Успех", началась в мае 2019 года. Не менее 15 человек жили в квартире, запах мочи из которой вызывал недовольство соседей. В Сети опубликовали видео, на котором пожилые постояльцы приюта спали без матрацев и были истощены.

Возле дома, где был организован приют, Ягофарова и ее муж Дмитрий Ягофаров в присутствии полицейских напали на корреспондента телеканала "Катунь 24", который пытался снять на видео, как забирают умершую.

Общественная организация "Успех" была зарегистрирована в Минюсте с 2012 года, а в феврале 2019 года была включена в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края. После скандала организацию вычеркнули из реестра поставщиков социальных услуг.