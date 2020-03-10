Пока вы спали. Реакция соцсетей на обвал рубля

Резкое падение курса рубля произошло 9 марта. Это случилось сразу после обвала цен на нефть на фоне срыва переговоров ОПЕК+. Россия отказалась от продолжения сделки, подразумевавшей сокращение добычи нефти.
Пользователи соцсетей с юмором подошли к обсуждению ситуации.
Звонил рубль. Долго молчал в трубку— Экономика РФ (@PutinsEconomy) March 8, 2020
Никто:— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) March 9, 2020
Вообще никто:
Рубль: pic.twitter.com/cgAEnrkGcM
Хлопок рубля— Дмитрий Навоша (@navosha) March 9, 2020
Начало 2020 года выглядит примерно так: pic.twitter.com/AUdnOws6iz— Aviasales.ru (@aviasales) March 9, 2020
Комментарии
да в этой стране вообще опасно даже моргать!
Против кризиса у нас главное оружие – это юмор
Ну да, это известную притчу напоминает уже - когда сборщики пришли собирать дань, а народ смеется)
А зачем мы опять рубль опустили?!
Мы пережили кризисы 1998, 2008, 2014гг. Переживем и этот...
жизнь нынешняя складывается из ожидания конца света (кажный год обещают- и где?) вечного кризиса, падения курса, падения доллара и т.д. скукотищща!