Пока вы спали. Реакция соцсетей на обвал рубля

Резкое падение курса рубля произошло 9 марта. Это случилось сразу после обвала цен на нефть на фоне срыва переговоров ОПЕК+. Россия отказалась от продолжения сделки, подразумевавшей сокращение добычи нефти.

Пользователи соцсетей с юмором подошли к обсуждению ситуации.

Звонил рубль. Долго молчал в трубку — Экономика РФ (@PutinsEconomy) March 8, 2020

Хлопок рубля — Дмитрий Навоша (@navosha) March 9, 2020