Снегопад в Барнауле закончился. Ненадолго

Снегопад в Барнауле прекратился ненадолго. Как сообщили amic.ru, в алтайском Гидрометцентре, в первой половине ночи с 10 на 11 марта в краевой столице, а также в восточных районах региона вновь ожидается снег, метель.

При этом уже завтра днем, 11 марта, в регион придет антициклон. До пятницы включительно ожидается ясная, без осадков погода. На выходных вновь возможны снегопады.

Как уже писал amic.ru, дорожные службы Барнаула сейчас активно убирают снег. В работах задействовали 75 единиц техники и 123 дорожника. Последние вручную очищают автобусные остановки, лестничные пролеты и пешеходные переходы.