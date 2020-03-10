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Снегопад в Барнауле закончился. Ненадолго

, ИА "Амител"
Предстоящей ночью синоптики вновь обещают снег
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Снегопад в Барнауле прекратился ненадолго. Как сообщили amic.ru, в алтайском Гидрометцентре, в первой половине ночи с 10 на 11 марта в краевой столице, а также в восточных районах региона вновь ожидается снег, метель.

При этом уже завтра днем, 11 марта, в регион придет антициклон. До пятницы включительно ожидается ясная, без осадков погода. На выходных вновь возможны снегопады.

Как уже писал amic.ru, дорожные службы Барнаула сейчас активно убирают снег. В работах задействовали 75 единиц техники и 123 дорожника. Последние вручную очищают автобусные остановки, лестничные пролеты и пешеходные переходы.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

10.03.2020 13:20
- гость -

К августу растает уже выпавший снег или нет?

10.03.2020 13:26
- гость -

Как эта гадина уже надоела.

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