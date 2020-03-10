Спасатели помогли людям на заметенных трассах в 15 районах Алтайского края

За сутки 9 марта десяткам водителей и пассажиров потребовалась помощь спасателей на заметенных алтайских трассах.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сотрудники ведомства вытягивали автомобили из сугробов на территории 15 районов.

В их число вошли Алейский, Бурлинский, Заринский, Егорьевский, Калманский, Косихинский, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Новичихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Третьяковский, Хабарский и Шипуновский районы.

В одном из случаев потребовалась медицинская помощь женщине. Ей стало плохо, а дорога к больницам была переметена. Спасатели на снегоходе доставили ее до федеральной трассы, оттуда женщину перевезли в новоалтайскую больницу.

Напомним, по последним данным, в регионе закрыто 18 автодорог. К 17 ранее перекрытым добавилась трасса Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай.