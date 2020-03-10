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Стоимость топлива может снизиться на фоне обвала цен на нефть. Но не в России

, ИА "Амител"
Ситуация прояснится в течение недели
Юрий Матвейко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Юрий Матвейко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Снижения стоимости топлива на отечественных заправках из-за обвала мировых цен на нефть ждать не стоит. Такое мнение amic.ru высказал вице-президент Российского топливного союза, депутат алтайского Заксобрания Юрий Матвейко.

По его словам, снижения розничной стоимости топлива можно ожидать в тех странах, где этот показатель привязан к цене нефти. В России же 70% стоимости бензина составляют различные налоги и акцизы.

Поэтому понижения стоимости топлива на российских заправках не будет. Что касается увеличения цены, то, по словам Матвейко, нужно смотреть, как рынок будет вести себя в ближайшую неделю.

Как уже сообщал amic.ru, в пятницу, 6 марта, стало известно об отмене сделки ОПЕК+ из-за отказа России снизить объемы добычи нефти. В ответ Саудовская Аравия заявила, что собирается наращивать добычу и предоставит скидки для потребителей в Европе, США и Азии.

Все это привело к падению стоимости на нефть в понедельник, 9 марта, на 39%, что обвалило рубль по отношению к евро и доллару.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

10.03.2020 14:23
- гость -

10.03.2020 14:26
- гость -

в мире нефть дешевеет - в россии дорожает, в мире нефть дорожает - и в россии дорожает! возите нефть из китая, бензин дешевле будет!

10.03.2020 14:26
- гость -

В России же 70% стоимости бензина составляют различные налоги и акцизы.
-------
Он сам-то в эту чушь верит?!

10.03.2020 14:29
- гость -

14:26
Чушь? А сколько по вашему?

10.03.2020 14:31
- гость -

Он сам-то в эту чушь верит?!
-------
Ну. Налогов в бензе больше 70%.

Доля налогов в розничной стоимости бензина после в 2019 году вырастет до 80% с текущих 71%, заявил в ходе пресс-конференции генеральный директор компании «ИнфоТЭК-терминал» Рустам Танкаев.

«У нас сейчас 71% цены бензина — прямые и непрямые налоги. С Нового года он (показатель — RNS) достигнет почти 80%», — сказал он.

10.03.2020 14:31
- гость -

Обменяю свой автомобиль на пару лошадей и бричку. С предложениями в личку.

10.03.2020 14:32
- гость -


10.03.2020 14:29
- гость -

14:26
Чушь? А сколько по вашему?
-----------
80%

10.03.2020 14:59
- гость -

Россия экспортер поэтому при снижении цен на нефть бенз должен дорожать, а при повышении так как прибыли больше - дешеветь

10.03.2020 15:43
петух с докучаево

бензин дорогой потому что цена на нефть....бензин дорогой потому что уборочная....бензин дорогой потому что посевная.... бензин дорогой потому что коровавирус....

10.03.2020 16:05
Шатал Труба

10.03.2020 14:59
- гость -. браво!!! Аплодирую стоя!!! "а при повышении так как прибыли больше - дешеветь" - только возникает вопрос, а на кой лад ее тебе продавать. коль ее можно продать дороже!!!

10.03.2020 16:09
проездом,в Ри,

Шо,там с ценами в магазинах?
Соль,сахар,спички,крупы ещё есть?
Керосин,на Барнаулке продають?

10.03.2020 16:20
- гость -

Даже если 10% цены на бензин - это цена нефти. Цена нефти снизилась больше чем на треть(39% если по цифрам данной статьи), тогда цена бензина должна снизиться на 3.9%. Но это какая-то другая математика.

10.03.2020 16:35
- гость -

10.03.2020 14:31
- гость - Овес нынче дорог, так что токмо лисапед, ежели груз какой перевезти то братья по разуму трехколесные продають.

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