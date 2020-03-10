Стоимость топлива может снизиться на фоне обвала цен на нефть. Но не в России

Снижения стоимости топлива на отечественных заправках из-за обвала мировых цен на нефть ждать не стоит. Такое мнение amic.ru высказал вице-президент Российского топливного союза, депутат алтайского Заксобрания Юрий Матвейко.

По его словам, снижения розничной стоимости топлива можно ожидать в тех странах, где этот показатель привязан к цене нефти. В России же 70% стоимости бензина составляют различные налоги и акцизы.

Поэтому понижения стоимости топлива на российских заправках не будет. Что касается увеличения цены, то, по словам Матвейко, нужно смотреть, как рынок будет вести себя в ближайшую неделю.

Как уже сообщал amic.ru, в пятницу, 6 марта, стало известно об отмене сделки ОПЕК+ из-за отказа России снизить объемы добычи нефти. В ответ Саудовская Аравия заявила, что собирается наращивать добычу и предоставит скидки для потребителей в Европе, США и Азии.

Все это привело к падению стоимости на нефть в понедельник, 9 марта, на 39%, что обвалило рубль по отношению к евро и доллару.