Новосибирцы жалуются на закрытые дороги в Алтайском крае

Жители Новосибирска пожаловались, что оказались заблокированными в Алтайском крае при возвращении домой, сообщает "Сиб.фм".

"Люди не могут выбраться ни на работу, ни на учебу. Просто даже не могут вернуться домой, а у кого-то дома кошка голодная сидит, потому что надеялись вернуться через два дня! Мы тут как в заложниках оказались", – рассказал новосибирец журналисту.

По словам гостя региона, такая ситуация длится уже не один день. Автомобили не выпускают на трассы, так как дороги замело снегом во время обрушившихся на край метелей.

Ранее в ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали, что помощь спасателей потребовалась водителям в 15 районах. Машины просто заметало. По последним данным, в регионе перекрыто 18 автодорог.