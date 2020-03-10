"Канадский" жених обманул жительницу Барнаула

В отдел полиции по Железнодорожному району обратилась 49-летняя жительница Барнаула. Она рассказала, что зарегистрировалась на сайте знакомств, где начала общаться с мужчиной, который назвался жителем Торонто.

Незнакомец почти сразу признался в симпатии к собеседнице и предложил ей встретиться на территории Алтайского края. Женщина согласилась, однако "канадец" начал просить денег на бронирование авиабилетов, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина решила помочь иностранцу и перечислила ему более 100 тысяч рублей, после чего он перестал отвечать на сообщения. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Сотрудники полиции Барнаула призывают относиться к интернет-знакомствам с большой осторожностью и не перечислять деньги незнакомым людям.