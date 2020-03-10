"Канадский" жених обманул жительницу Барнаула

В отдел полиции по Железнодорожному району обратилась 49-летняя жительница Барнаула. Она рассказала, что зарегистрировалась на сайте знакомств, где начала общаться с мужчиной, который назвался жителем Торонто.
Незнакомец почти сразу признался в симпатии к собеседнице и предложил ей встретиться на территории Алтайского края. Женщина согласилась, однако "канадец" начал просить денег на бронирование авиабилетов, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщина решила помочь иностранцу и перечислила ему более 100 тысяч рублей, после чего он перестал отвечать на сообщения. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Сотрудники полиции Барнаула призывают относиться к интернет-знакомствам с большой осторожностью и не перечислять деньги незнакомым людям.
Комментарии
Если за 49 лет, так и не нажила ума, зачем тогда в полицию обращаться? Да и вообще зачем приглашать альфонса за 10.000 км, когда своих некуда девать?
лохушка в 49 лет, это даже не диагноз.
замуж то охота...
странные вы такие))
как же она хотела в канаду, чернильница)
Все бабы — дуры. Они не головой думают, а своим сладким местом. Есть глупые дуры, а есть умные, но тоже дуры.
10.03.2020 15:15
Я ЛЕГЕНДА
Все бабы — дуры. Они не головой думают, а своим сладким местом.
Не подскажете, ЭТО МЕСТО слаще сахара или нет?
Да в Торонто, как в Израиле - наполовину бывший наш народ! И не самые лучшие, а самые ловкие.