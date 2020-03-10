Машины заметает по крышу на трассах Алтайского края. Фото

Фото: "Инцидент Бийск"

Спасатели 10 марта продолжают эвакуировать водителей и пассажиров автомобилей, которые вопреки предостережениям отправились в путь в самый разгар метели.

Некоторые машины к приезду сотрудников МЧС замело уже по самую крышу. Так было и в случае с иномаркой на дороге между селами Шилово и Ивановка в Калманском районе.

На кадрах, опубликованных в паблике "Инцидент Бийск", видно, что без помощи экстренных служб водитель и пассажиры никак бы не выбрались из снежного плена.

Как ранее писал amic.ru, на дорогах Алтайского края сохраняется тяжелая обстановка. В связи с метелью закрыто 18 автодорог. Власти обратились к населению с призывами по возможности отказаться от загородных поездок. Число перекрытых из-за непогоды дорог продолжает расти.