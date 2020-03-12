На курорт с питомцем: в Белокурихе открылся комплекс для проживания с животными

На курорте Белокуриха открылся туристический комплекс, где гости могут жить со своими животными. Стоимость размещения домашнего животного – 1000 рублей за весь период проживания.

На турбазе "Белокуриха" есть все для хорошего отдыха: природа, художественно-завораживающие закаты и восходы, горный воздух, большое пространство и полный эмоциональный покой. Туристическая база находится на вершине горы, в шаговой доступности от горнолыжной трассы, поэтому отсюда создается эффект "курорта на ладони". Взору открывается безгранично красивый вид.

Для размещения турбаза предлагает новые уютные и просторные номера. При заселении гостям предоставляют мягкое постельное белье, полотенца, базовый косметический набор и фен. В номерах есть шкаф-купе, телевизор с кабельным ТВ, холодильник, чайник и беспроводной интернет. Стоимость номера – от 1500 рублей в будние дни с завтраками в кафе.

Турбаза "Белокуриха" является одним из объектов акционерного общества, которому принадлежит санаторий "Россия". Это здравница премиум-класса, куда за лечением и оздоровлением приезжают гости со всей страны и даже из зарубежных стран. Не так давно санаторий одним из первых в России прошел сертификацию мировой системы качества, безопасности и сервиса EuropeSpa. Важно, что гости турбазы могут пользоваться всей инфраструктурой санаторно-курортного комплекса.

Турбаза "Белокуриха"

Курорт Белокуриха, ул. Холмистая, 2

тел. 8-800-250-1302

WhatsApp: 8-983-350-0193

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