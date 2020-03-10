Рубль медленно поднимается после резкого падения

После резкого падения рубля до 85 за евро и 75 за доллар российская валюта медленно поднимается вверх. На момент публикации, по данным Московской биржи, за один евро дают почти 82 рубля, а за доллар – 72 рубля.

Это выше, чем при достижении нижней границы в "черный понедельник", но говорить о выходе из "пике" нельзя – всего неделю назад доллар стоил 67 рублей, а евро – 73 рубля.

Эксперты связывают падение российской валюты с обвалом цен на нефть. Их, в свою очередь, спровоцировал выход ряда стран из соглашения о сокращении добычи нефти. Например, Саудовская Аравия уже объявила, что объемы добычи возрастут.