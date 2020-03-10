Рубль медленно поднимается после резкого падения

После резкого падения рубля до 85 за евро и 75 за доллар российская валюта медленно поднимается вверх. На момент публикации, по данным Московской биржи, за один евро дают почти 82 рубля, а за доллар – 72 рубля.
Это выше, чем при достижении нижней границы в "черный понедельник", но говорить о выходе из "пике" нельзя – всего неделю назад доллар стоил 67 рублей, а евро – 73 рубля.
Эксперты связывают падение российской валюты с обвалом цен на нефть. Их, в свою очередь, спровоцировал выход ряда стран из соглашения о сокращении добычи нефти. Например, Саудовская Аравия уже объявила, что объемы добычи возрастут.
Комментарии
Рубль медленно поднялс , но потом встал на колени и оперся на локти....
«Можем повторить» ОН вспомнил фразу
А как же стабильная стабильность?
Эксперты связывают падение российской валюты с обвалом цен на нефть. Их, в свою очередь, спровоцировал выход ряда стран из соглашения о сокращении добычи нефти. Например, Саудовская Аравия уже объявила, что объемы добычи возрастут.
написано примерно красиво!
а вот примерно правда: Эксперты связывают падение российской валюты с выходом России из соглашения о сокращении добычи нефти. Например, Саудовская Аравия уже объявила, что объемы добычи возрастут. А Россия будет вынуждена продавать сырье в полтора раза дешевле, чем прежде
жених сказал что можем повторить
Наш Президент и бывший Премьер говорили, что у нас экономика прёт. Почему тогда рубль тесно привязан к нефти?
Почему то рубль только падает, а цена на бензин и тарифы ЖКХ только растут. Что не скажешь про нефть.