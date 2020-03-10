Ученые выявили новые симптомы коронавируса

Исследователи из Сингапура выявили новый симптом коронавируса – зудящие высыпания на коже. Ранее это проявление создавало ложную картину лихорадки денге и запутывало диагностику.

Как заявили исследователи, при наличии сыпи обычные симптомы заболевания могут отсутствовать, что осложняет быструю диагностику Covid-19. Они призвали врачей всерьез подходить к выявлению коронавируса, поскольку неверное лечение ставит под угрозу и больного, и окружающих.

Как ранее писал amic.ru, в Москве обнаружено еще три случая заражения коронавирусом. На данный момент общее число заболевших в России составляет 20 человек.

По всему миру инфицировано более 114 тысяч человек, большинство находятся в Китае. Более четырех тысяч погибло, еще 64 тысячи вылечились.