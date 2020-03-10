Мультфильм "Маша и Медведь" запустят на центральном телеканале Китая

Мультфильм "Маша и Медведь" запустят на детском направлении Центрального телевидения в Китае с 12 марта. Как сообщает пресс-служба компании Animaccord, занимающейся созданием мультсериала, в Китае покажут первые два сезона.

Сейчас сериал переведен на 39 языков и доступен более чем в 150 странах мира. Летом 2019 года компания запустила четвертый музыкальный сезон "Машины песенки".

Как сообщают в Animaccord, после показа по телевидению мультфильм можно будет посмотреть в одном из самых популярных в Китае медиаприложений – Xigua Video.