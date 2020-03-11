Ждать ли повышения цены за проезд в Барнауле и когда это может произойти?

Перевозчики Барнаула с июля 2020 года обязаны установить тахографы и онлайн-кассы во всех автобусах и маршрутках. На установку только одного аппарата предпринимателю придется потратить от 50 до 100 тысяч рублей. Многие же перевозчики и так работают в убыток. Поэтому решение на федеральном уровне о введении нового оборудования уже откладывалось дважды. Высока вероятность, что это произойдет вновь. В ином случае это неминуемо приведет к повышению стоимости проезда в Барнауле.

В последний раз это происходило в декабре 2017-го. Поднимать стоимость проезда в год возможных новых выборов в парламент страны городские власти явно делать не будут. Когда снова ждать повышения тарифов и при каких обстоятельствах – разбирался amic.ru.

Рынок не готов к новой системе

По состоянию на начало 2020 года себестоимость проезда в общественном транспорте Барнаула, согласно расчетам экспертов из компании "Лифо-Аудит" (есть в распоряжении amic.ru), составляет 38 рублей. А фактическая цена – 23 рубля. Из этой суммы около рубля идет в карман администрации в качестве транзакции на содержании муниципальной организации "Центротранс". Все понимают, что без увеличения тарифов не произойдет индексации зарплаты водителям, а также не будет куплена новая техника. Перевозчики уже много лет уверяют общественность: больше платите за проезд – качественней будем возить.

А тут еще на их плечи могут лечь расходы на установку тахографов – специальных приборов, которые измеряют время, проведенное водителями за рулем, точнее, время в движении, стоянки и остановки, скорость и маршрут транспортного средства. В интернет-магазинах минимальная цена на такой аппарат от 35 тысяч рублей. Перевозчики говорят об итоговой сумме в 70 тысяч рублей. Установить такой прибор надо на каждый автобус и маршрутку. Только барнаульским перевозчикам на закупку оборудования потребуется около 30 миллионов рублей. Своих денег у предпринимателей нет – придется неминуемо идти за ними в банки или к мэрии с просьбой увеличить тариф.

Как пояснил amic.ru исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Николай Долженко, рынок не готов к нововведениям. Так, при установке онлайн-касс каждому пассажиру нужно будет выдавать чек со специальным кодом. Такая возможность должна быть и в маршрутках, где по старинке расплачиваются по системе "передайте, пожалуйста, водителю за проезд".

"Думаю, что сейчас весь рынок перевозчиков страны не готов к этой системе. Высока вероятность, что ее введение отодвинут на следующий год. Все к этому и идет", – пояснил Николай Долженко.

Все представители рынка уверены, что власти не будут поднимать стоимость проезда дважды за последние два года. Решение находится в политической плоскости, а не экономической. Тем более что в следующем году выборы в Госдуму. А в год выборов вообще по традиции ничего не должно резко повышаться.

Поэтому транспортники пока не направляли запрос в мэрию об увеличении тарифов и делать этого в ближайшее время не собираются. Если тахографы не нужно будет устанавливать – поднимать этот вопрос вообще бессмысленно. Он будет решен в ближайшие месяцы на уровне Минтранса страны.

"Ситуация сложная"

Любое повышение тарифов – социальный взрыв среди населения, которое не готово тратить дополнительно несколько рублей на разваливающиеся трамваи и автобусы (в последний раз в Барнауле новая техника закупалась почти 10 лет назад). Изношенность общественного транспорта достигла угрожающей цифры 98%.

Перевозчики не смогут выйти из кризиса самостоятельно. Решение о поддержке сферы должно быть принято на уровне губернатора. Так, в Омске и Кузбассе на покупку новых автобусов в 2020 году из региональных бюджетов будет выделено более 3 миллиардов рублей. Закупают автобусы и троллейбусы сотнями. В Алтайском же крае – ни одного.

Мэрия Барнаула, как уверен Николай Долженко, должна выделять деньги на обновление подвижного состава. Хотя бы электрического, находящегося в собственности муниципалитета. Или, как в других регионах Сибири, компенсировать затраты на перевозку льготников. В Барнауле их более 10 тысяч человек. Фактически сегодня каждый такой пассажир может приобрести два вида проездных – безлимитный по городу за 450 рублей и за 650 рублей с пригородом. В среднем одна поездка на автобусе для льготника обходится в 10 рублей. Остаток ложится на плечи перевозчиков, а мэрия краевой столицы не может себе позволить компенсировать затраты. Все это привело, в частности, к банкротству крупнейшего в городе перевозчика "Барнаулпассажиртранс", принадлежащего депутату местной думы, члену "Единой России" Валерию Касплеру. Дело в том, что именно эта фирма обслуживала все "социальные" и пригородные маршруты в городе и много лет работала в убыток.

"Ситуация сложная. Столько лет не обновляется подвижной состав. Ни одного нового автобуса не было куплено за 10 лет. Зарплаты не повышаются. Люди разбегаются. На грузовых машинах можно заработать намного больше. Никаких перспективных программ развития транспорта в городе нет. Что думают власти вообще об общественном транспорте? Непонятно. В ближайшие год-два не будет повышения цен. Если будет поддержка перевозчикам – этого не произойдет. Во всем мире общественный транспорт из бюджета получает дотации. А мы пенсионеров фактически возим бесплатно", – пояснил Николай Долженко.

Спасут ли город деньги по федеральной программе?

Если в городском бюджете нет денег на обновление транспорта, то можно претендовать на федеральные. Барнаул планирует войти в число 25 городов России, которые примут участие в федеральной программе Внешэкономбанка по обновлению электротранспорта. Столица края может получить на новые трамваи и троллейбусы около 25 миллиардов, однако средства позднее нужно будет вернуть банку. Для того чтобы окупить вложения, придется повысить стоимость проезда. Модернизация сети с запуском трамваев до Южного, строительством выделенных полос неизбежно приведет к росту пассажиропотока. В мэрии уверены, что это позволит "отбить" деньги банков и вернуть инвестиции. Программа будет действовать до 2024 года. В ближайшее время на уровне федерального Минтранса будет решен вопрос – давать деньги Барнаулу или нет. Если этого не произойдет – кризис в сфере перевозок только усугубится.

Как пояснил экс-кандидат в мэры Барнаула Алексей Шипунов, нужно не ждать федеральных денег, а городским властям озаботиться программой развития транспорта уже сейчас. Как это сделали все в том же Кузбассе. Для этого нужно поднимать цену за проезд или выделять деньги из регионального бюджета. При нынешней же цене отрасль не разорится, но и изменений никаких не произойдет.

"Конечно, стоимость не поднимается, чтобы не было социального напряжения. Но отрасль при этом абсолютно не развивается, техника не обновляется, как результат – отсутствие транспорта на рейсах, банкротство "Барнаулпассажиртранса". Поэтому нужно определяться, чего мы хотим – развивать отрасль и систему перевозок или сдерживать социальное напряжение. Я считаю, что перевозчикам нужно дать право самим устанавливать тарифы, с некоторыми оговорками и ограничениями. А чтобы сами по себе перевозки были экономически более рентабельны, нужно оптимизировать маршрутную сеть – менять "туристические маршруты". Возможно, это снизит расходы на перевозку пассажиров и проблема не будет стоять так остро", – пояснил Алексей Шипунов.

Повышение не решит всех проблем

Как рассказал руководитель городского сообщества "Шпиль" в Барнауле Егор Галкин, увеличение цены на проезд сейчас совсем не актуально. Для этого решения есть несколько причин. Прежде всего, мэрия Барнаула должна сама расставить правильно приоритеты. Развивать "выделенки", вводить перехватывающие парковки для увеличения пассажиропотока.

"Повышение кардинально не решит проблему с развитием общественного транспорта. Денег намного больше не станет, а пассажиропоток уменьшится. Тут же дело сразу в приоритетах. Хотим развивать общественный транспорт – нужно показывать действиями. Из-за повышения цены денег на качественное обновление транспорта все равно не хватит, а люди будут видеть, что цена растет, а качество – нет. Вторая причина – мы достоверно не можем узнать, сколько получают сейчас перевозчики. У многих все деньги идут наличными. И понять, реально ли нужно повышение или нет, нельзя", – уверен Егор Галкин.

За рынок перевозок в городе отвечают городские власти. Еще в прошлом году ассоциация перевозчиков написала несколько коллективных писем губернатору края Виктору Томенко. В частности они просили компенсировать затраты на перевозку краевых льготников. В итоге власти пошли навстречу и выделили дополнительно около 600 миллионов рублей на эти цели. В начале этого года Вячеслав Франк еще в статусе и.о. главы Барнаула встречался с представителями ВЭБ, где обсуждал участие Барнаула в федеральной программе по обновлению транспорта. Если из Москвы деньги не поступят в ближайшие годы – возить барнаульцев уже будет не на чем. К слову, только в день общественным транспортом в городе пользуются около 300 тысяч человек.

Как и когда в Барнауле повышали стоимость проезда?

Решение принимает координационный совет по ценообразованию. В начале 2000 года проезд в автобусе стал стоить 4 рубля. Потом тарифы, как и все в стране тогда, менялись едва ли не каждый год: 5 рублей – в 2002-м, 6 рублей – в 2003-м. Росли цены и на другие товары. Так, в 2004 году хлеб в Алтайском крае подорожал примерно на 25%, а молоко – на 30%. К 2008 году стоимость билета в автобусе составляла 7,5 рубля. В 2011 цена проезда резко выросла до 12 рублей.

Рост произошел и в 2013 году, когда билетик за проезд в автобусе стал обходиться жителю города в 14 рублей. Через год тарифы снова поменяли – в автобусах большой вместимости проезд подорожал на 1 рубль и составил 15 рублей за поездку.

В 2015 году власти сделали фикс-прайс для всего общественного транспорта. Цену всех поездок подняли до 17 рублей. В декабре 2016 года тарифы снова пересмотрели. Проезд в автобусе и маршрутке стал стоить 20 рублей, а в электротранспорте – 19 рублей.

Динамика роста стоимости проезда в автобусах Барнаула с 2000 по 2019 год