В историческом центре Барнаула появятся QR-коды

В администрации Барнаула состоялось совещание по вопросам предстоящего экскурсионного сезона. Совещание провела заведующая отделом по развитию туризма мэрии Татьяна Сибиркина.

В этом году барнаульцев и гостей города во время экскурсий ждут нововведения. Например, в историческом центре краевой столицы на зданиях появятся QR-коды, которые можно будет отсканировать с помощью приложения и получить всю информацию об историческом объекте.

На данный момент в Барнауле разработано 12 видов экскурсий по разным направлениям. По словам Сибиркиной, работа над программами идет постоянно, а запустятся они сразу после того, как установится хорошая погода.